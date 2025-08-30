Salão Internacional do Automóvel 2025 Inicia Venda de Ingressos

Entradas poderão ser adquiridas de forma antecipada a partir de 1º de setembro

A espera do público acabou: a venda antecipada de ingressos para o 31º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo começa na próxima segunda-feira, 1º de setembro. O evento acontecerá de 22 a 30 de novembro no Distrito Anhembi, na capital paulista. Mais de 700 mil pessoas são esperadas durante os nove dias de programação.

A edição de 2025 promete ser a mais interativa de sua história, com mais de 300 modelos em exposição, test drives e diversas experiências distribuídas pelos cinco pavilhões. Já estão confirmadas as marcas BYD, Caoa, Caoa Chery, Citroën, Denza, Fiat, GAC, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Leapmotor, Lecar, Lexus, MG Motors, Mitsubishi, Omoda & Jaecoo, Peugeot, RAM, Renault, Suzuki Motos, Toyota e Vespa.

Também estarão reunidas supermáquinas como Corvette Z06, Ford GT Carbon Series, Ford Mustang GT, Ford Mustang Shelby, McLaren Senna, Porsche 992.2 GT3 PTS e Ultima GTR, ao lado de modelos das italianas Ferrari e Lamborghini. E mais: outros carros absolutamente icônicos como Bugatti EB110 GT 1994 (único no Brasil), Lamborghini Miura P400 S 1969, Plymouth Superbird 1970, Lamborghini Diablo 1991 e o nacional Hofstetter Turbo 1986.

O primeiro lote de ingressos estará disponível para venda exclusivamente no site www.salaodoautomovel.com.br, com valor promocional de R$ 116 (inteira para dias de semana), R$ 145 (inteira para finais de semana), R$ 58 (meia entrada para dias de semana) e R$ 72,50 (meia entrada para finais de semana).

Outra novidade é a opção de ingresso VIP, que garante acesso ao Dream Lounge — espaço premium com serviços personalizados em parceria com a Motorgrid Brasil, maior grupo de proprietários de hypercars da América Latina. Ali haverá ainda uma exposição especial da SID Special Paint, reunindo capacetes históricos utilizados por pilotos como Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Rubens Barrichello e Ingo Hoffmann, além de documentos e fotografias exclusivas. O valor do ingresso VIP será de R$ 440 para os dias de semana e R$ 530 para os finais de semana.

Além disso na edição 2025 a RX, empresa responsável pela organização do Salão Internacional do Automóvel, também colocará à disposição do público, pela primeira vez, uma cota limitada de ingressos para a Avant Première, noite exclusiva destinada a VIPs, patrocinadores e convidados. Marcada para 21 de novembro, a partir das 19 horas, a Avant Première contará com programação única e especial, incluindo atrações musicais – que serão divulgadas em breve. O valor do ingresso será de R$ 1.000.

“Adquirir o ingresso antecipado é a melhor forma de aproveitar toda a experiência que o Salão Internacional do Automóvel terá para oferecer. A edição de 2025 será histórica, não só pelo retorno do evento em si após sete longos anos, mas pelas muitas surpresas que estamos preparando para os visitantes”, salienta Thiago Braga Ferreira, gerente executivo do Salão Internacional do Automóvel.

Destaques do Salão do Automóvel de 2025

Entre as novidades mais aguardadas estará o Drive Experience, pista indoor exclusiva para test drives on e off road. Com 14 mil metros quadrados, o circuito permitirá que os participantes dirijam veículos de marcas como Caoa Chery, Citroën, Fiat, Geely, GWM, Honda, Jeep, Leapmotor, Peugeot, RAM e Renault, passando por modelos a combustão, híbridos, elétricos e de tração 4×4. A pista terá reta de 160 metros de extensão, além de áreas para diversos testes que simularão situações reais de direção.

Os carros clássicos e especiais também terão grande destaque, com não apenas um, mas dois espaços dedicados. O do CARDE Arte Design Museu terá linha do tempo interativa, percorrendo várias décadas de desenvolvimento automotivo com a exibição de modelos que encantaram em edições anteriores do Salão Internacional do Automóvel, demonstrando, assim, diversas fases do design, da inovação e da relação da sociedade com o automóvel. Já o Memória sobre Rodas, com curadoria do Dream Car Museum, reunirá dez modelos extremamente raros e emblemáticos.

Os visitantes poderão conhecer ainda a Racing Game Zone by João Barion, que trará toda emoção do universo dos games automotivos, com simuladores de última geração. E mais: a Arena de Customização by Batistinha, desenvolvida em parceria com Fernando Baptista, exibirá fantásticos carros personalizados e modificados.

“E não vamos parar por aí. Em breve anunciaremos novas ações e parcerias que deixarão o Salão Internacional do Automóvel ainda mais inesquecível para os visitantes. Por isso aconselho todos a garantirem seus ingressos de forma antecipada, para que assegurem sua presença no maior evento do gênero da América Latina”, completa Thiago Braga Ferreira.

31º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo

De 22 a 30 de novembro de 2025 – Distrito Anhembi – São Paulo/SP.

Rua Olavo Fontoura, 1209

Ingressos: www.salaodoautomovel.com.br

