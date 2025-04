ASSECRE Disponibiliza Ferramenta Para Preenchimentos de Vagas de Trabalho

A associação lançará o portal “ASSECRE Jobs – Empregabilidade Digital” para vagas de trabalhos remotos e presenciais na indústria

A ASSECRE – Associação das Empresa do Vale do Paraíba passa a oferecer para as empresas associadas uma ferramenta que permitirá buscar por candidatos para trabalho com maior eficiência e agilidade, sem intermediários. Onde a própria empresa define o perfil dos colaboradores desejados tanto para vagas presenciais quanto para vagas remotas, selecionando inclusive oportunidades para estagiários, para diversidade e inclusão (PCD).

A ferramenta será lançada nesta segunda-feira, 14 de abril, nas redes sociais da ASSECRE, e em breve, na feira inovadora de profissões e cursos Emprega Mais Vale nos dias 25, 26 e 27 de abril. no estande da ASSECRE, no espaço de eventos do Shopping Vale Sul.

ASSECRE

A iniciativa é da ASSECRE em parceria com a empresa de tecnologia Hedz, coordenadora da iniciativa Empregabilidade Digital, que busca colocar recrutadores e candidatos em um único ambiente digital.

“Estamos focados em preencher as necessidades da indústria, sendo que uma delas é a de preencher vagas de trabalho. A ideia é com responsabilidade e seriedade, rapidez e eficiência aproximar os candidatos das nossas empresas associadas que estão com vagas abertas. Queremos oferecer a menor distância entre vagas e profissionais”, declarou Jane Miranda, responsável pelo marketing e comunicação da ASSECRE.

Investimento

Os profissionais/candidatos não pagam para participar da seleção e nem no encerramento do processo seletivo. Totalmente sem custo.

As empresas não pagam para selecionar candidatos para estágios, para os que participam de projetos sociais ou para vagas destinadas à diversidade e inclusão (PCD). Para as demais vagas, a empresa paga o custo de R$98 por candidato que aceitar o convite para participar do processo de seleção. A empresa pode mandar quantos convites quiser. Para se cadastrar e usar o sistema não haverá qualquer obrigação ou mensalidade de qualquer espécie.

“É uma dinâmica onde o empresário pode controlar o seu investimento, decidir quantos convites de participação usar. O empregador envia para quantas pessoas ele desejar. É ele também que coloca na ferramenta o perfil profissional que deseja e faz a conversa diretamente com o candidato”, explicou o coordenador Claudinei Pauda, coordenador geral da Empregabilidade Digital.

O Portal

O portal “ASSECRE Jobs – Empregabilidade Digital” tem 8 etapas de rápida execução, e a análise de currículos é feita com muita rapidez e toda a análise fica registrada para consultas posteriores. A busca é por geolocalização em km ao redor do local da vaga, disponibilizando os melhores talentos do mercado. O portal conta com um vídeo explicativo para cada etapa que são eles: convidar os interessados; buscar os candidatos nas Proximidades; filtrar para os requisitos das vagas; criar o processo seletivo; análise dos currículos; convidar os candidatos e monitorar os retornos dos candidatos; agendar entrevistas e comunicar a definição para os candidatos que serão contratados e agradecer a participação dos demais.

“ASSECRE Jobs – Empregabilidade Digital”

Segundo Claudinei Pauda, coordenador do projeto, as empresas contarão com suporte IA dentro do sistema para dúvidas ou solicitar esclarecimentos, mas uma equipe humana estará disponível para apoio. Segundo ele, o sistema contará em breve com vídeos tutoriais explicativos em cada etapa do processo e um sistema passo a passo para auxiliar no domínio do sistema.

ASSECRE – 30 Anos de Empreendedorismo e Engajamento

São 256 empresas associadas de todos os portes, conta com sede própria com 05 salas para a administração, salas para reuniões, 03 salas para cursos e treinamentos, auditório para 164 pessoas, um salão de confraternização com toda infraestrutura e estacionamento para 80 veículos. Para a comunidade e associados oferece serviços de conveniência com diversos provedores de serviços e agência dos correios. Inicialmente começou como Associação dos Empresário do Bairro Chácara Reunidas, com a demanda por ações junto às empresas de diversos segmentos em outras cidades na região, a entidade transbordou passando a abrigar empresas de todo o Vale e da Grande São Paulo, surgindo a necessidade de reposicionar a marca que passou a ser Associação das Empresas do Vale do Paraíba, ou simplesmente ASSECRE. Mantendo sempre o foco em seus três valores básicos: a Representatividade, a geração de Valor Econômico (Emprego e Renda) e de Valor Social. A ASSECRE é responsável pela ideia e execução de uma das maiores feiras de negócios do interior paulista, a FEISSECRE, com 23 edições.

Hedz

A HEDZ é uma empresa de tecnologia cuja missão é desenvolver um único sistema digital integrado, um ecossistema de empregabilidade digital único e integrado a nível nacional para que qualquer recrutador encontre o profissional em toda parte do país com qualidade, rapidez e baixo custo. E isso está sendo feito por meio de Portais de Empregabilidade Digitais criados em parceria com entidades empresariais como a ASSECRE