World Surf League revela local da “WSL Finals” e confirma início da Temporada 2021

A World Surf League (WSL) anunciou hoje que Lower Trestles, na Califórnia/EUA, será o local da WSL Finals, em setembro de 2021 (https://wdrv.it/7ac43d45f)

Surf profissional retorna para Trestles

As ondas com renome mundial de Lower Trestles estão de volta ao calendário do WSL Championship Tour (CT) em 2021, desta vez, como o palco da primeira WSL Finais. Os títulos mundiais masculino e feminino serão decididos em uma competição de um dia, onde os cinco melhores homens e cinco mulheres no ranking durante a temporada do CT vão competir por seus respectivos títulos, em um novo formato de surfe em uma das melhores ondas do mundo. O período de espera das Finais será de 8 a 17 de setembro de 2021.

“Fazer um circuito internacional em meio a uma pandemia global não é uma tarefa fácil, mas a dedicação e o trabalho de toda a organização nos dá a confiança que podemos executar essas competições com segurança para nossos atletas, staff e comunidades locais”, disse Erik Logan, CEO da WSL.

It’s ON! Início da temporada do CT será no Havaí

O caminho para a WSL Finals vai começar no Maui Pro presented by ROXY com as mulheres competindo em Honolua Bay em Maui, Havaí, de 4 a 15 de dezembro de 2020 (substituindo a data anterior de 25 de novembro a 6 de dezembro). Já os homens irão competir em Pipeline na ilha de Oahu no Billabong Pipe Masters presented by Hydro Flask de 8 a 20 de dezembro de 2020 no Havaí.

O Billabong Pipe Masters desta temporada apresentado pela Hydro Flask será a 50ª edição deste evento histórico, que coroou Campeões Mundiais como Andy Irons (HAW), Kelly Slater (USA) e o atual campeão da WSL, Ítalo Ferreira (BRA).

“Estou muito animada com o anúncio da WSL de começar o Championship Tour de 2021 em dezembro no Havaí”, disse a 4 vezes campeã da WSL, Carissa Moore. “Honolua Bay, Maui para as mulheres e Pipeline Oahu para os homens. O Havaí é uma parte tão importante da história e da cultura do surfe e não há lugar melhor para começar uma temporada e terminar um ano desafiador com uma nota positiva. Quero expressar minha gratidão a todos os envolvidos em fazer esses eventos acontecerem, incluindo a WSL, o estado do Havaí e todos os fãs incríveis por seu apoio. À medida que todos nós continuamos enfrentando esses tempos sem precedentes e nos adaptar a um “novo normal”, estamos muito gratos pelo seu apoio e vibrações positivas este ano para manter todos seguros. Torcendo por swell bom para mostrar um grande show de surfe para vocês! “

A WSL está trabalhando em colaboração com o governo do estado de Havaí e agências governamentais locais para implementar os planos de segurança COVID da WSL para cada competição, apenas de transmissão, que foram desenvolvidos em colaboração com o Estado do Havaí e os municípios de Honolulu e Maui.

Novas etapas adicionadas para o calendário de 2021

A WSL aumentou o calendário da temporada do CT de 2021 com duas novas etapas. Primeiramente, o CT volta para à icônica Sunset Beach, em Oahu, de 19 a 28 de janeiro de 2021 para o Sunset Open. Isso marcará a primeira vez que houve uma competição combinada de CT masculino e feminino em Sunset, desde 1991, e o primeiro evento do CT feminino no North Shore de Oahu, desde 2010. E 33 anos após a primeira competição do CT em Steamer Lane, os melhores surfistas do mundo estão planejando voltar para Santa Cruz, Califórnia, para o Santa Cruz Pro, de 2 a 12 de fevereiro de 2021.

Etapas iniciais do Championship Tour de 2021*

* Todas as etapas e datas do Tour estão sujeitas à alterações devido às restrições aplicáveis ​​relacionadas ao COVID-19, incluindo restrições globais de viagens.

Maui Pro presented by Roxy: Maui, Havaí – 4 a 15 de dezembro de 2020

Billabong Pipe Masters presented by Hydro Flask: Oahu, Havaí – 8 a 20 de dezembro de 2020

Sunset Open: Oahu, Havaí – 19 a 28 de janeiro de 2021

Santa Cruz Pro: Santa Cruz, Califórnia – 2 a 12 de fevereiro de 2021

Com o foco atual da realização das primeiras etapas nos Estados Unidos, alterações adicionais à temporada de 2021 incluem o adiamento do MEO Pro Portugal para o final da temporada, alterando as datas do Corona Open Gold Coast presented by Billabong que mudou para 3 a 13 de maio de 2021 e também a etapa brasileira Oi Rio Pro presented by Corona que será agora, em 11 a 20 de junho de 2021.

Com a natureza global do CT e nos desafios e incertezas em torno do COVID-19, a WSL compartilhará atualizações sobre o calendário restante no início de 2021. Para obter mais informações, visite WorldSurfLeague.com.

Protocolos COVID-19

A WSL tem colaborado extensivamente com oficiais de saúde pública, especialistas médicos, bem como agências governamentais locais, para criar planos de saúde completos para a próxima temporada do CT. Esses planos foram elaborados para garantir a saúde e a segurança dos atletas, staff e comunidades locais. Todas as etapas do CT serão executadas estritamente de acordo com os procedimentos de saúde e segurança da WSL, que foram desenvolvidos com base nas diretrizes definidas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças da Organização Mundial da Saúde e as melhores práticas emergentes estabelecidas por outras ligas esportivas e transmitidas ao vivo, sem público no local. Esses procedimentos incluem testes para atletas e equipe essencial, medidas rígidas de distanciamento físico, verificações de temperatura, limitação ou ausência de audiência no local e staff mínimo no local.

Depois de cancelar o Championship Tour de 2020 devido à pandemia COVID-19, a WSL realizou uma série de competições regionais de 9 de agosto a 6 de outubro de 2020 na Califórnia, Austrália, Brasil, França e Portugal. Essas seis etapas do WSL Countdown e duas specialty events ocorreram sem problemas com o COVID-19. Planos de segurança COVID semelhantes serão implementados para cada etapa do CT na temporada de 2021.

World Surf League (WSL)

Temporada 2021 começa em dezembro no Havaí: Feminino, 4 a 15/12, e Masculino, 8 a 20/12 -Foto: Kelly Cestari/WSL