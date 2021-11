3 dicas para conservar cabelos platinados lindos durante o verão

Durante a época mais quente do ano, é comum que os cabelos platinados e a pele comecem a ter que receber um cuidado mais atencioso para manter sua qualidade. Os fios começam a ser danificados com a água do mar ou da piscina e a exposição longa aos raios de sol. Portanto, é importante conhecer algumas dicas para conservar cabelos platinados lindos durante o verão.

Para quem pensa em pintar o cabelo platinado ou descolorir ele, essas dicas para conservar cabelos platinados lindos durante o verão vão ser essenciais para lidar com os efeitos do calor e da luz do sol mais forte do verão, além do contato muito mais frequente com a água, seja do chuveiro, da piscina ou do mar.

No verão ocorrem várias ocasiões e eventos que as pessoas adoram no ano, como o Carnaval, o Natal e o Ano Novo. Nessas datas, muitos pensam em platinar seus cabelos. Saber sobre algumas dicas, comprovadas por cabeleireiros profissionais, pode ser a opção correta para quem quer manter o cuidado do cabelo.

Algumas dicas para conservar cabelos platinados lindos durante o verão

Os cabelos platinados podem ser a melhor opção para quem deseja se sentir estiloso no verão ou durante ocasiões especiais, é uma tendência platinar o cabelo no fim do ano e investir em uma nova aparência para as festas de dezembro e para o Carnaval de fevereiro.

Porém, saber como cuidar e manter bem essa aparência linda requer atenção. Por isso, descobrir algumas dicas para conservar cabelos platinados lindos durante o verão é essencial para quem deseja manter o bom cuidado de seu cabelo. Mesmo sendo um processo que trás um lindo resultado, o cabelo platinado continua sendo um processo químico que afeta os fios e sua qualidade.

Portanto, isso acaba sendo ainda mais real durante uma época de alta exposição ao sol e água, que podem danificar ainda mais as pontas, os fios e desbotar a cor obtida na platinação. Para isso, as dicas para conservar cabelos platinados lindos durante o verão existem para obter melhores resultados durante essa época tão quente do ano.

Alterne sempre as lavagens

Alternar as lavagens do cabelo de um dia para o outro pode ser uma ótima opção para manter seu cabelo platinado com qualidade que saiu do salão. Uma grande quantidade de água frequentemente pode danificar os fios do cabelo e causar pontas duplas, isso vale em dobro para água quente do chuveiro, porém vale também para a água da piscina e do mar.

É recomendável prender o cabelo e colocar uma touca antes de entrar na água em dias onde alguém resolva não lavar o cabelo. Alternar entre um dia sim e um dia não é o mais recomendado pelos especialistas e cabeleireiros.

Hidrate bem com produtos

Shampoos e condicionadores de qualidade são os produtos que alguém precisa manter atenção e cuidado ao comprar. Essa é uma das dicas para conservar cabelos platinados lindos durante o verão mais importantes, já que isso pode danificar a intensidade do platinado ou a qualidade dos fios do cabelo. Há uma grande importância em se ligar para a composição desses produtos antes de aplicá-los no couro cabeludo.

Reconstrução e terapia capilar

Para cabelos que já sofreram com os resultados da exposição ao sol, água e outros fatores, a opção de terapia capilar encontrada em clínicas especializadas, como a Capelli Divine, pode ser uma das dicas para conservar cabelos platinados lindos durante o verão e para recuperar o brilho e a aparência original de um platinado.

A terapia capilar permite fazer uma reconstrução e um cuidado intensivo dos fios, além de poder até mesmo retocar o platinado e obter o brilho e cor original que essa tendência trás. O processo deve ser feito por um profissional da área, eliminando qualquer risco dele apenas piorar a situação do platinado.

Outras tendências do verão

Além do platinado, existem algumas outras tendências que muitos especialistas apontam para o verão e épocas festivas no fim e começo do ano. Quem deseja se manter antenados nas tendências para o verão em relação a aparência de seu cabelo precisa apostar em alguns das seguintes cores:

Tom de cobre, para ruivas

Marsala, apostando em uma cor mais escura para ruivas

Tom de canela, para morenas

Tom de caju, para morenas

Tom de dourado, para loiras

Há recomendações de apostar em cores que vão bem com seu estilo, tom de pele e roupas que você costuma usar. As cores quentes são ótimas apostas no verão e estão em alta nas tendências para o verão de 2022.

Conclusão

Sabendo sobre algumas dicas para conservar cabelos platinados lindos durante o verão, há como investir em melhores cuidados para ter certeza que um cabelo platinado não será danificado e sua aparência vai continuar linda durante todo o verão.