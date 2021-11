São José vai se transformar em um pedacinho da Amazônia

Músicos e itens oficiais do Boi Caprichoso, do famoso Festival Folclórico de Parintins-AM, farão um super show na cidade no próximo dia 27 de novembro, trazendo a cultura do Norte para o Sudeste do País

Um pedacinho da Amazônia vai pulsar forte em São José dos Campos. A cidade abrigará no próximo dia 27 de novembro o evento Roda de Toada.

Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas

Em sua terceira edição, o show contará com a participação de artistas oficiais do Boi-Bumvá Caprichoso que fazem parte do famoso Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, manifestação que acontece anualmente no mês de junho, mas, que por conta da pandemia foi adiado em 2020 e 2021.

Luciana César, organizadora do Roda de Toada

Segundo Luciana César, organizadora do Roda de Toada, dentre as presenças confirmadas estão os itens oficiais do Boi Caprichoso: Alexandre Azevedo – Tripa do Boi Edmundo Oran – Apresentador, Patrick Araujo – Levantador de Toada, Prince do Caprichoso – Amo do Boi, Marcela Marialva – Porta-Estandarte, Valentina Cid – Sinhazinha da Fazenda, Erick Beltrão – Pajé, dentre outros artistas que fazem parte do mundo bovino.

Boi Caprichoso

“É um imenso prazer poder trazer um pouco dessa festa maravilhosa do Norte do País para São José, e poder mostrar o quanto nossa cultura, o nosso folclore é tão rico, porém ainda desconhecido por muita gente”, disse a organizadora que é torcedora apaixonada pelo Boi Caprichoso.

Bar do Coronel

Para a realização deste evento, Luciana contará com o apoio do tradicional Bar do Coronel, de São José, que se encantou com a apresentação do Boi Caprichoso em um evento anterior. A Samel, rede de assistência médica e hospitalar do Amazonas também está apoiando o evento

3ª edição do Roda de Toada

A 3ª edição do Roda de Toada será realizada no dia 27 de novembro, a partir das 19h, na chácara Quinta das Palmeiras, no Urbanova. O convite do evento, que é uma camiseta personalizada, custam R$ 130 e pode ser adquirido por meio do telefone (12) 9 8197-5117

O festival em Parintins

Parintins, uma ilha localizada a cerca de 350 quilômetros de Manaus, Amazonas, abriga uma das maiores manifestações culturais do País: o Festival Folclórico do Boi Bumbá.

O município com mais de 100 mil habitantes se divide entre duas cores, o azul e o vermelho, que identificam, respectivamente, as cores dos bois Caprichoso e Garantido, os grandes astros do lugar. Por boi, entende-se cada equipe que disputa o festival, realizado sempre no último final de semana de junho, durante três noites.

Essa manifestação popular já existe há mais de 100 anos, sendo que desde 1988 é celebrada no Centro Cultural “Amazonino Mendes”, denominado como bumbódromo. Com capacidade para 35 mil pessoas, as duas agremiações encenam sempre a mesma história, mas com alegorias que se reinventam a cada ano.

O enredo trata de um boi mítico. Ele alegrava os lugares por onde passava, mas é morto por Pai Francisco para satisfazer os desejos da grávida Mãe Catirina. Então, o boi é ressuscitado por um pajé. Caprichoso e Garantido encenam diversas figuras do folclore regional por três noites, sempre com um enfoque diferente.