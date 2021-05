Poupatempo anuncia projetos para duas novas unidades no Vale do Paraíba

População de Cruzeiro e Lorena serão beneficiadas com as futuras implantações

O Governo de São Paulo anunciou neste sábado (22), a autorização para implantação de duas novas unidades do Poupatempo. As cidades beneficiadas serão Cruzeiro e Lorena, na região do Vale do Paraíba. O evento de apresentação do programa Viva o Vale contou com a participação do governador João Doria e foi realizado na cidade de Cruzeiro.

Mais moderno e inteligente, o Poupatempo conta agora com um modelo inovador, voltado à oferta de serviços eletrônicos, unificando atendimentos do Estado e municípios.

Governador João Doria

“Além de trazer crescimento econômico, desenvolvimento e geração de emprego, com o programa Viva o Vale, o sonho da população de Cruzeiro e Lorena de ter uma unidade do Poupatempo vai se tornar realidade”, afirma João Doria.

O formato proporciona mais eficiência e agilidade, além de serviços de diversos órgãos, por meio do sistema de balcão único, com atendentes multitarefa. A estrutura conta com o mesmo formato testado e já aprovado pela população nas unidades inauguradas nesta gestão em Aguaí, Lençóis Paulista, Jales e Salto, escolhidas para o projeto piloto.

Viva o Vale

Os postos terão os serviços do Detran.SP integrados ao atendimento, além de contar com outros órgãos. As novas unidades fazem parte do plano de expansão do Poupatempo, anunciado em 2020 pelo governo paulista.

Prodesp

“O novo modelo de Poupatempo, incorporado ao Detran.SP, é mais moderno, compacto e com foco os serviços digitais. Como os atendimentos serão realizados no mesmo local por diversos órgãos, o cidadão ganhará em agilidade, eficiência, comodidade e autonomia, sem perder o padrão de qualidade, marca registrada do programa, que cada vez mais estará próximo da população, inclusive nas cidades de menor porte”, explica Murilo Macedo, diretor da Prodesp.

Até o momento sete novas unidades do programa com esse formato já estão em funcionamento: Franco da Rocha, Hortolândia, Piquete, Santa Bárbara D’Oeste, Serra Negra, Sumaré e Alesp. Ainda neste primeiro semestre, outras três estão previstas para serem abertas ao público: Atibaia, Itatinga e Porto Ferreira.

Cruzeiro & Lorena

A implantação dos novos postos ocorre por meio de convênio entre Estado e Prefeituras, cabendo aos municípios as indicações dos locais escolhidos para o funcionamento, bem como a infraestrutura dos imóveis. Essa parceria possibilita ainda a inclusão de serviços oferecidos pelos municípios nos canais digitais do Poupatempo. A viabilização dos projetos conta com um aporte de R$ 320.000, sendo R$ 160.00 de custo para cada unidade.

Poupatempo

Desde o início da gestão a Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado, responsável pela administração do Poupatempo, trabalha para ampliar a oferta de serviços digitais. Atualmente são mais de 130 opções no portal – www.poupatempo.sp.gov.br -, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. Até o fim deste ano, o objetivo e chegar a 180 serviços digitais, e a mais de 240 em 2022.