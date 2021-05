Pandemia de COVID-19 – O maior sucesso nos cassinos europeus

O COVID-19 teve um efeito devastador na indústria de jogo europeia, devido aos cassinos físicos sofrerem o maior impacto. Apesar de ser um grande mercado de jogos de azar globalmente, países europeus como Alemanha e Inglaterra tiveram que ordenar o fechamento temporário dos cassinos . Isso causou um impacto enorme na indústria. A Find Casinos Now realizou uma pesquisa para descobrir o quanto o início da pandemia de COVID-19 afetou o turismo de cassinos na Europa. Aqui estão alguns fatos que descobrimos.

Fatos

• Os cassinos terrestres na Europa e em todo o mundo perderam mais de 37% dos dias normais de operação ao longo de 2020 devido ao fechamento obrigatório do COVID-19

• Mais de 70% dos cassinos físicos na Europa permanecem fechados

• Operadores terrestres europeus viram a receita cair em mais de 67% no ano passado

• Mais cassinos europeus estão movendo suas operações online

• Pré-pandemia, os 900 cassinos europeus dos membros da ECA (Associação Europeia de Cassino) empregavam mais de 70.000 funcionários. Estima-se que o emprego pós-pandemia caíram para 50.000.

“Este é o mais profundo vale que a indústria europeia de cassinos terrestres alguma vez experimentou. O impacto financeiro da pandemia no setor de jogos de azar foi extremo, e esses números mostram a realidade econômica da Covid-19 nos cassinos terrestres europeus. ”

Per Jaldung, ECA Chairman

Impacto econômico negativo do COVID-19 nos cassinos europeus

Entre os obstáculos que os cassinos terrestres enfrentam atualmente incluem horários de funcionamento restritos, ocupação máxima e limitações de comodidades, protocolos de distanciamento social e ofertas restritas de jogos. Outras medidas adotadas pelos cassinos europeus incluem plexiglass, máscaras e testes no local. Essas restrições levaram a mais turistas de cassino de todo o mundo ficarem em casa.

“A pandemia da COVID-19 e suas consequências econômicas não vão terminar somente com um estrondo, mas também com muita lamentação.”

Como parte da nova norma, diversos setores mudaram suas operações para online. Muitos cassinos tiveram que suspender todos os esportes e eventos futuros para limitar a propagação do vírus.

Jogos de azar online – os novos meios alternativos de entretenimento em casino

Agora, mais do que nunca, as pessoas estão se voltando para negócios e entretenimento online. Os cassinos online são uma excelente forma de manter os entusiastas do jogo ocupados, ao mesmo tempo que aderem às precauções relacionadas com o COVID-19. Geralmente, os cassinos evoluíram para formas de entretenimento prontamente disponíveis. Você tem a certeza de desfrutar de uma experiência real de cassino europeu no conforto da sua sala de estar.

Com mais pessoas passando tempo em casa devido ao início da pandemia, houve um enorme aumento na popularidade dos cassinos online na Europa e no mundo em geral. Sair não é uma boa opção hoje em dia. Conseqüentemente, as pessoas estão procurando coisas para fazer em casa. Consequentemente, as empresas de cassino estão se esforçando para fornecer uma experiência de cassino real para as pessoas, no conforto de suas casas. Curiosamente, os cassinos online oferecem extras, como ofertas de boas-vindas e programas de fidelidade para manter os novos jogadores grudados no site.

O Futuro do entretenimento do Cassino na Europa

A atual pandemia de Coronavirus já teve um impacto devastador na economia europeia. A experiência do cassino está evoluindo para o que não era antes da pandemia. Para lidar com a pressão econômica trazida pela pandemia, a Europa, junto com outras partes do mundo, embarcou na regulamentação e licenciamento de sites de jogos de azar online.

Os cassinos online são um ótimo meio de entretenimento. Devido ao aumento da demanda pública, as autoridades os adotaram como um meio de aumentar a receita. A abordagem regulatória para os cassinos online visa fornecer aos jogadores mecanismos de minimização de danos. Da mesma forma, a regulamentação dos cassinos online ajudou a proteger os fundos depositados e ganhos nos sites. Aqui estão algumas coisas que você pode esperar quando se trata do futuro do entretenimento em cassino.

Manter distância social e ficar em casa se tornou a nova norma desde o início da pandemia. Como resultado, os cassinos online provaram ser eficazes no fornecimento de um ambiente seguro em comparação com os cassinos ou estádios lotados. Uma vez que o Reino Unido e outros países da Europa estão implementando procedimentos de bloqueio, os cassinos online proporcionarão uma maneira notável para os jogadores desfrutarem de seus jogos de caça-níqueis favoritos do conforto de suas casas.

Atualmente, os cassinos online parecem estar resistindo à tempestade COVID-19 ao se beneficiar dela. Claro, uma das principais preocupações é quanto tempo isso vai durar. Por exemplo, os cassinos reais no Reino Unido tiveram 67% menos lucros e receberam 89% menos visitantes no ano passado. Portanto, é correto afirmar que o futuro do jogo físico na Europa é incerto.

Conclusão

Como o impacto da pandemia continua a causar atrasos e interrupções, os efeitos do COVID-19 nos cassinos continuam a evoluir rapidamente. Embora esse impacto possa parecer irrelevante, continuará a haver efeitos tangíveis na indústria. Find Casinos Online Now para ter uma ideia do quanto a pandemia mudou a experiência geral dos cassinos.

Imagem de TheAndrasBarta por Pixabay