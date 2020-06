ViewSonic lança telas da série CDE20, incluindo resolução nativa 4K UHD com software de compartilhamento de tela e conteúdo

Disponível em vários tamanhos, entre 65 e 85 polegadas, a série CDE20 oferece um hub de comunicação dinâmico

A ViewSonic, há mais de 30 anos fornecedora global de soluções visuais, apresenta sua série premium CDE20 de displays de grande formato para apresentações com as quais expande sua linha de telas digitais de alto impacto.

Resolução nativa 4K Ultra HD

A série CDE20 oferece resolução nativa 4K Ultra HD, alto brilho e amplos ângulos de visão; Além disso, inclui software de compartilhamento de tela, bem como suporte à configuração remota e ao gerenciamento de conteúdo que garante que esses monitores funcionem em uma variedade de ecossistemas e em uma ampla gama de aplicativos de sinalização digital.

cdeseries Foto:Divulgação

Monitores CDE20

Os monitores CDE20 são construídos em uma poderosa plataforma SoC all-in-one. A ViewSonic EMBEDDED Signage Platform (VESP) é um sistema operacional baseado em Kernel Linux e uma solução abrangente que simplifica a manutenção e instalação; além de garantir que você não precisa de dispositivos externos para se comunicar com um servidor ou reprodutor de multimídia digital. Os monitores ViewSonic® CDE20 têm certificação Crestron, Extron e AMX, para que possam ser integrados aos sistemas e ambientes mais profissionais.

A série CDE20 da ViewSonic vem com software embutido para compartilhar conteúdo de praticamente qualquer fonte e / ou dispositivo, com recursos como divisão de tela 4 em 1 para quatro apresentadores, fonte de conteúdo única para todos os monitores e compartilhamento reverso de conteúdo para outros dispositivos. Android® e iOS®.

Com a entrada USB opcional do ViewBoard Cast ™, não é necessário nenhum software de instalação, basta conectar via USB ao laptop e clicar para compartilhar conteúdo. Esses monitores são totalmente compatíveis com o Zoom Rooms® e o Microsoft Teams®, bem como com os produtos Office 365® para fornecer a melhor solução de conferência.

CDE6520-W

– Tela de 65 polegadas com resolução 4K Ultra HD nativa (3840×2160)

– 450 nits de brilho e ângulos de visão de 178 graus

– Slots compatíveis para Intel® OPS e Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz)

– Processadores duplos de núcleo duplo, 3 GB de RAM e 16 GB de memória interna

– Integra o software de compartilhamento de conteúdo myViewBoard ™ Display app e o ViewBoard Cast *

– Segurado pela 42Gears SureMDM

CDE7520-W

– Tela de 75 polegadas com resolução nativa 4K Ultra HD (3840×2160)

– 450 nits de brilho, ângulos de visão de 178 graus e dois alto-falantes de 16W

– Slots compatíveis para Intel® OPS e Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz)

– Processadores duplos de núcleo duplo, 3 GB de RAM e 16 GB de memória interna

– Integra o aplicativo de compartilhamento de conteúdo myViewBoard ™ Display e o ViewBoard Cast *

– Segurado pela 42GearsSureMDM

CDE8620-W

– Tela de 86 polegadas com resolução nativa 4K Ultra HD (3840×2160)

– 450 nits de brilho, ângulos de visão de 178 graus e dois alto-falantes de 16W

– Slots compatíveis para Intel® OPS e Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz)

– Processadores duplos de núcleo duplo, 3 GB de RAM e 16 GB de memória interna

– Integra o aplicativo de compartilhamento de conteúdo myViewBoard ™ Display e o ViewBoard Cast *

– Segurado pela 42GearsSureMDM

“A série CDE20 é a mais recente em nossas linhas de soluções poderosas de sinalização digital”, diz Bryan Phann, gerente sênior da linha de negócios de exibição comercial / LFD da ViewSonic. “Os ambientes de trabalho modernos exigem eficiência para melhorar a produtividade e a comunicação; e tecnologia é o que permite a melhor colaboração. Os monitores da série CDE20 são uma poderosa solução tudo-em-um que simplifica a instalação e a manutenção, além de oferecer gerenciamento de dispositivos e monitores. ”Para mais notícias e informações sobre o ViewSonic, visite o site www.ViewSonic.com/la e siga a empresa no Facebook, LinkedIn, YouTube e Twitter.

monitorcde-Foto: Divulgação

ViewSonic

Fundada na Califórnia, a ViewSonic é uma provedora líder global de soluções visuais com presença em mais de 100 cidades em todo o mundo. Como empresa inovadora e visionária, a ViewSonic está comprometida em fornecer soluções abrangentes de hardware e software, incluindo monitores, projetores, sinalização digital, displays interativos ViewBoard e o ecossistema de software myViewBoard. Com mais de 30 anos de experiência em soluções de visualização, a ViewSonic estabeleceu uma posição forte ao oferecer soluções inovadoras e confiáveis para os mercados educacional, comercial, consumidor e profissional, ajudando os clientes a “ver a diferença”. Para mais informações sobre a ViewSonic, visite www.viewsonic.com/la.