Videogame portátil é uma boa escolha?

A diversão das crianças, adolescentes, e porque não dizer, adultos, muitas vezes está dentro de uma caixa eletrônico com duas manetes, o videogame. Ele garante interação, disputa e muitas risadas.

Com o advento das tecnologias digitais, e o crescimento no número de usuários de smartphones, emerge então a necessidade de jogar sozinho, cada um quieto em seu canto. Por isso há um crescente na venda de videogame portátil.

Isso faz parte da era digital, que consiste em relacionamentos cada vez mais líquidos, em que as pessoas pouco se aprofundam e muitas vezes preferem o individualismo, seja para jogar ou fazer qualquer outra coisa.

O individualismo desta geração não deve ser encarado como algo negativo, tendo em vista que foi um movimento acelerado pela pandemia, na verdade hoje, realizar tarefas seja para diversão ou não, se tornou um modo de sobrevivência.

É claro que o ser humano necessita de contato social para ter mais saúde mental, contudo, ter a vida social agitada não previne ninguém de desenvolver transtornos como depressão ou ansiedade.

Portanto, jogar uma partida de videogame portátil no intervalo do trabalho ou da escola não vai fazer mal a ninguém. O risco ocorre quando um indivíduo deixa de cumprir as principais tarefas do dia, como trabalhar, estudar, tomar banho, se alimentar, praticar exercícios físicos e outras única e exclusivamente para jogar.

Tendências de mercado

Além dos videogames retrôs como o Atari, Mega-Drive e Super Nintendo, estão em voga também os mini games e videogames portáteis. Isso porque esses menores já vêm com jogos antigos como Mortal Kombat, Pac Man, Street Fighter, Super Mario, entre outros, sendo atrativo para as crianças e adolescentes e trazendo um clima nostálgico para os pais, fãs dos jogos.

Celulares

Em pleno 2022 não poderíamos falar de jogos ignorando o potencial dos celulares. Os mais comuns entre eles, minecraft, gachalife e free fire, que são diariamente baixados na loja de aplicativo Play Store de todo o mundo.

As antigas brincadeiras foram substituídas

O antigo pic-esconde, pega-pega, corrida de bicicleta e patins ficaram no passado para muitos.

As crianças hoje gostam de viver suas aventuras sem precisarem sair do lugar, o que pode resultar em uma doença que já é a realidade de muitas delas, a obesidade infantil.

Não joga mais o futebol no campinho, nem se brinca mais em parquinhos, sobretudo com o advento da pandemia, em que as crianças precisaram ficar reclusas em casa. A vacinação infantil começa somente agora, no início do terceiro ano epidêmico no mundo.

A falta de atividade física somada ao vício nos jogos tem desencadeado outros problemas nos pequenos, como depressão e ansiedade. A sorte é que agora com o avanço da vacinação, muitos estão dispostos a recomeçar uma vida mais saudável.

Pais e responsáveis não veem a hora de poderem voltar a levar os seus filhos para os parques de diversão, escola, ou quem sabe para estágios de futebol para acompanhar clássicos como Cruzeiro x Atlético, no Brasil, ou mesmo a copa do mundo de 2022, no Qatar.

Rotina é importante

Manter uma rotina diária é importante para os jovens, pois ficar “à deriva” não é bom psicologicamente. Ter um horário para tomar café da manhã, ler, tomar um Sol, praticar atividades físicas, estudar, almoçar, conversar, jogar – porque não – é tudo uma questão de organização.

Melhores marcas de videogame portátil

A Nintendo lidera o ranking de melhores videogames portáteis.

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch

Nintendo Switch OLED

Atari Flashback Portátil

Vídeo Game Switch Portátil Full Hd 1080p

Os jogos mais procurados

Se tratando de jogos da Nintendo, alguns são bastante famosos, como Pokémon, Super Mario, Just Dance, Carnival Games , NBA 2K22 e outros.