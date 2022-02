Vale a pena abrir uma empresa no Simples Nacional?

Muitas pessoas que desejam abrir uma pequena ou microempresa, possui a duvida se vale a pena abrir essa empresa no Simples Nacional ou não. Sem dúvida, o Simples Nacional é um sistema que possui o objetivo de simplificar a tributação para as empresas que se enquadram nele.

Sendo assim, caso queira saber quais são as vantagens desse sistema e como abrir o seu negócio no Simples Nacional, então continue lendo esse conteúdo!

Vale A Pena Abrir Empresa No Simples Nacional?

O Simples Nacional é um sistema tributário ideal para todas as empresas de pequeno porte e as microempresas que se enquadram dentro das vedações da Lei Complementar 123. Para as empresas que podem optar por esse regime, elas têm muitas vantagens.

O Simples Nacional é conhecido por unificar o sistema de tributação para facilitar esse processo. No entanto, possui uma série de vantagens, veja mais um pouco sobre cada uma delas logo a seguir, para saber se vale a pena abrir empresa no Simples Nacional!

Quais são as vantagens de uma empresa enquadrada no Simples Nacional?

Para abrir uma empresa no Simples Nacional há muitas exigências e, do mesmo modo, há também vários benefícios. As empresas que optam por esse regime, possuem uma cobrança mais simples de seus impostos, tudo feito em uma única guia, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

Outro benefício do Simples Nacional, é que esse regime oferece uma tabela de alíquotas reduzidas de impostos, de acordo com o faturamento da empresa. Em outros regimes, as micro e pequenas empresas pagavam uma porcentagem maior.

Assim como também, as empresas que optam pelo Simples, têm uma menor quantidade de declarações para fazer, assim como uma contabilidade mais simplificada. Isso acaba facilitando a rotina dos empreendedores e a gestão de seu negócio. Veja a seguir outras vantagens:

O pagamento dos impostos é feito em uma única guia. Desse modo, a contabilidade da empresa é feita mais fácil;

Atividades que se enquadram nesse regime são menos tributadas em comparação com outros. A alíquota é definida de acordo com a atividade que a sua empresa irá exercer;

As Empresa de Serviço que possuem 5 funcionários ou menos, não é necessário ter certificado digital. Além de ter alguns custos reduzidos;

O Simples Nacional possui um processo de contabilidade mais fácil, pois é isento de certas declarações, incluindo SISCOSERV, Sped Contribuições, DCTF;

Se a sua empresa faz parte do Simples Nacional, então fica mais fácil para mantê-la regularizada;

Empresas que optam por esse regime não precisam fazer o registro nos cadastros estaduais e municipais.

Como abrir uma empresa enquadrada no Simples Nacional?

Bem, agora que você já sabe se vale a pena abrir uma empresa no Simples Nacional, confira a seguir como é feito o processo de abertura!

O primeiro passo é escolher uma Contabilidade Online para auxiliá-lo da melhor forma. Em seguida, faça o contrato social e vá até a Junta Comercial de sua região para registrar a sua empresa.

Você terá então que solicitar o alvará de localização e funcionamento através da Prefeitura de sua cidade, pois é essencial para começar a funcionar. Por fim, faça a inscrição estadual caso seja preciso, de acordo com a atividade de sua empresa e solicite licença e inscrições nos seguintes órgãos de regulação:

Licença Ambiental;

Licença Sanitária;

Certidão dos Bombeiros.

Empresas recém abertas têm um prazo de até 30 dias para optar pelo Simples Nacional, após a liberação da última inscrição, seja estadual ou municipal. Sendo assim, ao todo, uma empresa não pode passar do prazo de 180 dias de sua abertura para fazer a solicitação.

Já para as empresas que estão atividade, elas podem optar pelo Simples apenas durante Janeiro de cada ano. É possível fazer essa solicitação através da internet, basta acessar o portal do Simples Nacional.

Uma vez feito isso, não é preciso fazer a solicitação de novo todos anos. Sendo assim, a empresa se manterá enquadrada no Simples até que seja excluída por algum motivo.

Conclusão

Por fim, devido a todos os benefícios e vantagens, vale a pena abrir uma empresa no Simples Nacional, sim. Caso o seu negócio se enquadre dentro desse regime tributário, então optar por ele é uma alternativa que trará muitos benefícios a você e sua empresa.

O que você achou desse conteúdo? Foi útil para você? Ainda possui alguma dúvida a respeito? Então não esqueça de deixar o seu comentário!