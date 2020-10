VEM AÍ “SUNSET DA PRI” NO LITORAL – PRISCILLA COUTTO LEVA SEU SHOW PARA A MARINA IGARARECÊ EM SÃO SEBASTIÃO

SUNSET DA PRI & PAELLA ESPECIAL DA MARINA IGARARECÊ

Alta gastronomia e show exclusivo com Priscilla Coutto em uma das vistas mais charmosas do Litoral Norte.

“SUNSET DA PRI” é um projeto musical, que será realizado ao entardecer, na Marina Igararecê (São Sebastião – Litoral Norte), com o show da cantora Priscilla Coutto e com o buffet da famosa Paella da Marina Igararecê sendo servida no início do evento, que acontecerá no dia 31 de outubro, sábado, a partir das 14h.

Para ter acesso, você deve adquirir uma mesa para 4 pessoas, estando inclusos, o famoso buffet de Paella da Marina Igararecê e o show da cantora Priscilla Coutto. Bebidas e outros itens do cardápio à parte.

O evento respeitará as normas de segurança e o distanciamento entre as mesas. Teremos mesas ao ar livre, localização à beira da piscina, com borda infinita de frente para o mar, e no aquário, também com vista para o mar e para a piscina. Para entrar no local, o uso de máscara será obrigatório.

A marina disponibiliza heliponto e píer para embarque e desembarque. Para realizar agendamento, entrar em contato com a Marina Igararecê. Há também estacionamento no local.

Evento imperdível para curtir no feriado!

PRISCILLA COUTTO

Um dos principais nomes da região do Vale do Paraíba, com mais de 17 anos de carreira, Priscilla Coutto é residente no maior churrasco do mundo, “Mr. Moo Churrasco”, comandado pelo grupo Mr. Moo e que traz como embaixador o cantor Sorocaba.

Em 2020, adaptada ao novo cenário, Priscilla realizou Lives, sendo sua última, em agosto de 2020, pelo Circuito Brahma Live, com alcance de mais de 20.000 pessoas.

Cantora e produtora, Priscilla faz eventos renomados na região. Em 2019 estreou o Bloco da Pri, o qual reuniu mais de 3.000 pessoas em sua primeira edição. Em 2020, na segunda edição, o Bloco da Pri reuniu mais de 8.000 pessoas, atrás de seu trio elétrico, na cidade de São José dos Campos.

Também é conhecida no Vale do Paraíba, por seu tradicional show no Bar Coronel e principais eventos da região.

Dona de uma voz e estilo marcantes, Priscilla traz em seu repertório diferentes estilos musicais.

MARINA IGARARECÊ

“Tudo o que você espera de uma Marina, ESPERANDO POR VOCÊ”

Localizada em um dos locais mais privilegiados do litoral norte, há mais de 30 anos, a Marina Igararecê proporciona um visual mágico, além de uma carta de drinks e gastronomia primorosas.

A piscina de borda infinita dà um charme à paisagem.

A Marina Igararecê também oferece posto náutico, estrutura e serviços completos para os barcos. Além de um heliponto no local.

“SUNSET DA PRI”

Data do evento: 31 de outubro de 2020

Horário do evento: 13h às 20h

Horário Buffet Paella: 14h às 16h

Horário Show Priscilla Coutto: 16h

Local: Marina Igararecê

Av. Dr. Manoel Hipólito do Rego, 2500 / Praia do Arrastão – São Sebastião

Litoral Norte – São Paulo

Heliponto, píer para embarque e desembarque e estacionamento no local

Entrada permitida somente com ingresso

Vendas: Sympla (www.ympla.com.br)

Infos: (12) 3862- 1555