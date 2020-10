Polinutri comemora resultados do Concurso Qualidade dos Ovos do Nordeste

Quarto estado no ranking nacional na produção de ovos, em mais um ano Pernambuco foi palco para o Concurso de Qualidade de Ovos do Nordeste em São Bento do Una (PE) realizado pela AVIPE, (Associação Avícola de Pernambuco), a Avicultura do Nordeste e o NEAVI (Núcleo de Estudos em Avicultura) e a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE).

Concurso de Qualidade de Ovos do Nordeste

O evento aconteceu em 16 de outubro de forma virtual em virtude do cenário atual e avaliou um total de 14 granjas (11 brancos e 8 vermelhos) e 2 de codornas.

A Polinutri, empresa apoiadora do concurso, teve muito que comemorar com os resultados da edição. “O resultado foi excelente, mantivemos o alto nível do nosso trabalho junto aos clientes. Parabenizo todos os produtores da região pelo empenho e dedicação na postura comercial, sempre desafiadora”, destaca de forma entusiasmada o Gerente da Unidade de Negócios Avicultura da Polinutri, Lincoln Beninca.

O motivo da comemoração se dá pelo expressivo resultado obtido pela companhia em duas das três categorias julgadas. A primeira posição na Categoria Ovos Brancos foi para a Granja São Sebastião, a segunda para a Granja Rainha da Paz e na sequência – terceiro lugar – a Granja DaGema, todas parceiras Polinutri.

Também destaque na Categoria Ovos de Codorna. As granjas Granja Souza e Granja Santa Rita se consagraram em primeiro e segundo lugar consecutivamente.

Para o Represente Comercial Polinutri para a região, Lídio Cintra, esta edição atesta o compromisso da companhia. “Estamos no caminho certo oferecendo produtos de alta qualidade e tecnologia, sempre atentos as necessidades dos nossos parceiros do estado”, avalia.

E Lincoln Beninca finaliza: “esperamos que no próximo ano possamos conquistar ainda mais prêmios, este é o compromisso Polinutri.”

É importante destacar que região do agreste de pernambucano produz diariamente mais de 10 milhões de ovos da mais alta qualidade consolidando o estado um importante player na produção de ovos no Brasil.

Polinutri

Sobre a Polinutri – Fundada em 1989 a empresa atua no desenvolvimento, na produção e comercialização de soluções e produtos para a nutrição e saúde animal. Conta com três unidades industriais – Treze Tílias (SC), Euzébio (CE) e Maringá (PR) –, dois Centros de Distribuição (CDs) – Lavras (MG) e Lajedo (PE) – e sede administrativa em São Paulo (SP). Aliado a isso conta com um laboratório próprio em Maringá (PR) reconhecido e atestado pela FAO, Embrapa e Rommer Labs. Atualmente a empresa atende os mercados de ração acabada, premix e núcleos para as áreas de bovinocultura de corte e leite, suinocultura, avicultura de corte e postura, carcinicultura, piscicultura, peixes ornamentais e pets.

Imagem de minree por Pixabay