Saiba os prós e contras de se tornar empreendedor e ter o seu negócio

De acordo com o monitoramento de empreendedores do Brasil, realizado pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM), em 2021 o país ficou em 5º lugar no ranking global na taxa de empreendedorismo total. Logo, pode-se concluir que o Brasil é um país de empreendedores.

Diante disso, a possibilidade de que você esteja lendo este artigo justamente porque pensa em empreender é alta. No entanto, é preciso estar atento ao fato de que no início o pode não haver lucro e depois que o negócio crescer é preciso ficar atento ao faturamento mei limite para não ser desenquadrado.

Sendo assim, você conhece os prós e contras de se tornar empreendedor e ter o seu negócio?

Quais são os prós de se tornar empreendedor?

Veja abaixo algumas vantagens de ser empreendedor e ter o seu negócio.

Ser seu próprio chefe

Um dos principais motivos pelo qual as pessoas decidem empreender e ter o seu negócio é poder ser seu próprio chefe e ter o controle total de sua vida. Isso é uma coisa positiva e gera outras vantagens, mas também tem o seu lado oposto, como você verá mais adiante.

Autonomia

Ser seu próprio chefe te permite ter autonomia para tomar decisões sobre todos os aspectos do negócio. Por isso, você deve estar pronto para todas as responsabilidades que virão.

Flexibilidade

A flexibilidade é outro fator que torna o empreendedorismo muito atraente, isto é, a possibilidade de ter uma rotina diferente de tempos em tempos. Ou não ter nenhuma.

Trabalhar com o que gosta

Talvez a possibilidade de trabalhar com o que gosta seja o fator mais atraente do empreendedorismo, o que não quer dizer que o trabalho será fácil e prazeroso sempre. Não se engane.

No entanto, trabalhar com o que gosta te mantém motivado a fazer o que é preciso apesar das adversidades.

Rendimentos/lucros

Diferente da modalidade CLT, ser empreendedor te possibilita ter um rendimento/ lucro muito maior do que na CLT onde você fica limitado a um teto, o salário.

Apesar disso, o faturamento mei limite depende única e exclusivamente de você e sua dedicação ao trabalho.

Depois de conhecer algumas vantagens em se tornar empreendedor, é hora de ver o outro lado da moeda.

Quais são os contras de se tornar empreendedor?

Como nem tudo na vida são flores e tudo tem dois lados, antes de decidir empreender e ter o seu negócio, você deve conhecer e analisar os contras de ser um empreendedor.

Investimento inicial

Diferente da CLT, para empreender você terá que fazer um investimento inicial, mesmo que mínimo em infraestrutura ou material. Por isso, é preciso estar preparado para realizar este investimento.

Riscos

Empreender envolve riscos e você precisa estar preparado para enfrentá-los se quiser ter sucesso em seu negócio.

No entanto, é possível minimizar os riscos fazendo uma análise de mercado e tendo um plano de negócios. Através deles você irá conhecer quais são as ameaças que colocam seu negócio em risco e poderá se preparar para enfrentá-los.

Burocracia

Empreender formalmente é coisa recente que se tornou possível com o Simples Nacional e o MEI, pois há apenas alguns anos, abrir uma empresa era tarefa bastante burocrática, o que acabava afastando os empreendedores, que atuavam na informalidade, como autônomos.

Faturamento mei limite

A imprevisibilidade do empreendedorismo ainda afasta muitas pessoas acostumadas a ter seu salário certo na conta todos os meses na mesma data.

Lembre-se de que ao empreender, tudo depende de você e dos seus esforços, principalmente o salário. Além disso, no início isso será especialmente difícil até que passe a fase de adaptação e a empresa comece a gerar lucro excedente.

Jornada de trabalho

Geralmente, quem pensa em empreender pensa que ser seu próprio patrão implica em trabalhar por menos tempo.

Na verdade, empreendedores acabam tendo uma jornada mais puxada, já que, na maior os, é ele quem faz tudo na empresa.

No entanto, lembre-se de que existe a flexibilidade. Assim, cabe a você determinar objetivos e trabalhar de acordo com eles. Dessa forma, pode ser que você não precise desempenhar tantas horas de jornada de trabalho.

Responsabilidade

A responsabilidade é outro fator que pesa na hora de escolher empreender, afinal, todas as decisões dependem de você, ou seja, todos os sucessos e fracassos. Isso se agrava quando há funcionários que dependem de você e seus atos pesam sobre eles.

Conclusão

Empreender tem seus prós e contras. Na verdade, todo ponto a favor tem seu lado contrário. Sendo assim, apenas você pode decidir, agora que conhece os prós e contras, se empreender e ter o próprio negócio é para você.

O fato é que empreender tem seus desafios como o faturamento mei limite, a responsabilidade, a incerteza. Mas, por outro lado, te permite trabalhar com aquilo que ama e ter flexibilidade.



Sendo assim, para qual lado da balança você irá pender?