GCM vai implantar patrulhamento comunitário com bicicletas

A Prefeitura de São José dos Campos vai implantar no início de junho patrulhamento comunitário da GCM (Guarda Civil Municipal) com bicicletas nas principais avenidas, praças e parques da cidade com o objetivo de garantir mais segurança aos comerciantes, trabalhadores e munícipes.

Bicicletas

O novo modelo sustentável e econômico permitirá mais agilidade e mobilidade nas rondas e ações preventivas e assegurará maior proximidade com os comerciantes e munícipes para aprimorar ainda mais o serviço prestado pela corporação diariamente à população.

O patrulhamento com bicicletas reforçará o trabalho preventivo que já é realizado em todas as regiões.

Nova modalidade reforçará ações preventivas

Mais segurança

Em fevereiro último, teve início o patrulhamento comunitário a pé nas principais ruas da região central, atendendo solicitações da comunidade.

Com este trabalho, os guardas têm conseguido inibir o consumo de drogas, além de apoiar o trabalho da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão em auxílio às pessoas em situação de rua.

Patrulhamento comunitário

Também atendendo pedidos dos munícipes que moram e trabalham na região central, a Prefeitura reforçou neste ano, em conjunto com a Polícia Militar através da Atividade Delegada, as ações de policiamento e patrulhamento e as rondas sociais nas vias públicas e praças do Jardim Paulista e Monte Castelo.

No centro e nos bairros, a GCM faz ainda patrulhamento preventivo nas vias e equipamentos públicos com viaturas, motocicletas e ônibus de videomonitoramento.

A consolidação e ampliação das ações do programa São José Unida e da Atividade Delegada integram o Plano de Gestão 2021-2024.

Modernização da GCM

Desde 2017, a Guarda Civil Municipal passou por um processo acelerado de recuperação e melhoria de sua infraestrutura e de capacitação de seus profissionais.

GCM (Guarda Civil Municipal)

A GCM foi equipada com 30 carros elétricos e 100 novos agentes foram contratados.

Também foram adquiridos novos fardamentos, armas e coletes à prova de balas, microcâmeras para utilização nos uniformes, drone, veículos, motos e tablets para melhoria constante do serviço prestado à população.

