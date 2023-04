Comédia sobre relacionamentos promete boas risadas no Teatro Colinas

Espetáculo ‘Antes só do que mal casado’ está em cartaz nos dias 15 e 16 de abril e debate divergência entre pontos de vista masculino x feminino

Uma comédia sobre relacionamentos leve, gostosa e sem baixaria, palavrões ou bullying com a plateia. Assim é “Antes só do que mal casado”, espetáculo em cartaz neste final de semana no Teatro Colinas, em São José dos Campos (SP).

Há 11 anos em cartaz viajando por todo o Brasil, a peça já foi assistida por mais de um milhão de pessoas ganhando o merecido título de “campeão de cutucões e beliscões entre casais” (título este dado pela plateia paulistana em 2017/2018).

O espetáculo trata de cenas do cotidiano com muito humor, onde o público se identifica do início ao fim com as divergências do ponto de vista masculino x feminino e as consequências que essas diferenças trazem para o casamento e para a vida.

A peça é feita de um repertório de “stand up comedy”, com esquetes e mímicas que formam um mix que vai do besteirol ao “nonsense”, passando por piadas tradicionais e humor cult, que servem como munição para o embate que os atores Shane Morgan e Mariana Moraes travam no palco para defenderem seus lados e lavarem a roupa suja em cena.

Com direção e autoria de Shane Morgan, a peça é garantia de muita diversão e boas risadas das relações nossas de cada dia.

Onde: Teatro Colinas (av. São João, 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos/SP)

Quando: 15 e 16 de Abril – Sábado, às 21h, e Domingo, às 19h

Gênero: Comédia

Duração: 80 minutos

Classificação: 18 anos

Ingressos: R$ 70,00 / R$ 35,00 (bilheteria de quarta a sexta, das 13h às 21h; sábados das 13h às 21h; domingos, das 13h às 19h)

Telefone: (12) 3204- 5236

Teatro Colinas

Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/antes-so-do-que-mal-casado-