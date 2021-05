Saiba como fazer boas compras no supermercado ao ir morar sozinho

Quando alguém decide ir morar sozinho, tem que saber que junto com isso, está carregando liberdade, independência e a obrigação de ser mais responsável. Isso tanto em relação a cumprir as obrigações de dentro da sua nova residência, mas também para as obrigações que farão você sobreviver, pois agora tudo dependerá dos seus afazeres, em relação a compra desde produtos de limpeza até os mínimos temperos para alimentos.

Saiba a seguir, como fazer boas compras no supermercado que auxiliará na sua rotina de morar sozinho, criando dependência e comprometimento ao cuidar de si só e da sua casa.

Pense nos seus hábitos diários

Ao ir morar sozinho e pensar em como será sua primeira despesa para a casa nova, lembre-se dos hábitos e gostos que sempre teve quando ainda morava com seus pais. Se você gosta de frutas e legumes e tem o costume de se alimentar com esses alimentos, já é um bom passo para saber o que comprar.

E em relação a bebidas, também lembre-se das que você costumava consumir diariamente e assim por diante, porém não compre nada de forma exagerada, sempre deve lembrar que morar sozinho requer compras apenas para você consumir durante um período, até a próxima despesa.

Pense em elaborar um cardápio durante a semana

Saber o que você pensa em comer durante uma semana toda, auxilia a fazer as primeiras compras morando sozinho, pois assim você comprará só o que for necessário, de acordo com os pratos que sabe cozinhar também.

Algo que ajuda no início são produtos congelados, como hambúrgueres congelados, frangos, batatas, entre outros, tudo o que possa dar praticidade nos primeiros dias morando só.

Comprar só o necessário: produtos de limpeza

Mesmo que vá morar sozinho, deve-se ter ao menos alguns produtos de limpeza, para fazer uma boa faxina semanal e manter sua casa limpa e confortável tanto para você, como para visitas quando forem conhecer sua nova moradia. Por isso, não poupe tanto ao ir comprar produtos de limpeza para sua casa, mas também não exagere. Adquira apenas o que fará a diferença na hora da limpeza.

Preste atenção nas promoções

Comprar pagando menos é a alegria de qualquer um, porém fazer despesas com valor promocional para quem começou a morar sozinho agora é excelente, pois auxilia a pessoa a entender melhor suas economias, e sobre comprar o necessário de início, para depois ir implementando suas compras com guloseimas como salgadinhos, balde de nutella, entre outros.

As promoções são boas, porém não compre os produtos apenas por impulso de estarem baratos, preste atenção quanto a validade de cada produto, e pense se você realmente irá consumir determinado alimento escolhido. Morar sozinho exige responsabilidade em cada detalhe, e isso ajuda a ter maior aprendizado sobre como administrar seu dinheiro agora que mora sozinho.

Imagem de Peggy cci por Pixabay