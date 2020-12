COOP inaugura 58ª drogaria da rede

Hoje (22/12), a Coop abriu as portas da 58ª drogaria da rede e a primeira das 23 unidades que serão inauguradas dentro do grupo Big.

Com horário de funcionamento das 7 às 22 horas de segunda a sábado e domingo, das 8 às 21 horas, a nova drogaria está localizada na avenida Washington Luís, 1.415 – Santo Amaro – São Paulo, na galeria comercial do Hipermercado Big.

58ª drogaria da rede

O espaço conta com 90 metros quadrados de área de total, mix com 8 mil itens – entre medicamentos, dermocosméticos e higiene pessoal, além de contar com medicamentos com preços populares, Programa de Benefício de Medicamentos (PBM) e parcelamento diferenciado (3 vezes sem juros para medicamentos e até 10 vezes sem juros para dermocosméticos e aparelhos de saúde).

COOP

Atualmente, a Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos e 92 unidades de varejo, sendo 58 drogarias distribuídas da seguinte forma: 45 no Grande ABC, 1 em Piracicaba, 4 em São José dos Campos, 4 em Sorocaba, 2 em Tatuí e 2 em São Paulo Capital.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

Foto:Divulgação