Vai receber amigos em casa? Programe as compras para o final de semana

O final de semana está chegando, e você está planejando receber amigos em casa para uma confraternização? Não se preocupe! A chave para o sucesso de qualquer evento é o planejamento adequado, e isso inclui a ida a uma distribuidora para montar um cardápio do que irá servir..

Veja dicas de como montar uma listinha de aperitivos e comidinhas para o final de semana, garantindo que você tenha tudo o que precisa para fazer da sua reunião um sucesso.

Vou receber amigos em casa, e agora?

Receber amigos em casa é uma ótima maneira de criar memórias especiais e compartilhar momentos agradáveis juntos. As compras para garantir as comidinhas aos convidados não precisam ser um desafio. Para facilitar sua vida, considere visitar uma mercearia atacadista para economizar tempo e dinheiro. Esses estabelecimentos oferecem uma ampla variedade de produtos a preços competitivos.

Dicas do que servir para amigos nas festas de final de semana

Comece fazendo uma lista de todas as pessoas que estarão presentes na sua festa. Isso ajudará a determinar a quantidade de comida e bebida necessária. Com base nesta lista, crie um cardápio que agrade a todos. Considere as preferências alimentares e restrições dietéticas dos seus amigos, principalmente os vegetarianos e os alérgicos.

Revise sua despensa e geladeira para identificar quais itens você já possui e o que precisa comprar. Isso evitará compras desnecessárias. Faça uma pesquisa de preços para itens específicos e compare os preços em diferentes estabelecimentos para obter o melhor negócio.

Estoque itens não perecíveis. Verifique o preço do azeite de oliva e veja como vale a pena comprar em quantidade no atacado. Isso permite que você esteja preparado para futuros eventos e economize dinheiro a longo prazo.

Receitas fáceis com achocolatado

Como o preço de achocolatado é muito vantajoso, vale investir em receitas com esse ingrediente, principalmente se os amigos trouxerem as crianças. O achocolatado é um ingrediente versátil que pode ser usado para criar sobremesas deliciosas.

Aqui estão algumas receitas fáceis que seus amigos vão adorar:

Milkshake de Chocolate:Combine achocolatado, leite e sorvete de baunilha no liquidificador para fazer um milkshake incrivelmente saboroso.

Mousse de Chocolate:a mousse de chocolate é uma sobremesa luxuosa e aerada que derrete na boca.

Ingredientes:

200g de achocolatado em pó

1 xícara de creme de leite fresco

1/4 de xícara de açúcar

Raspas de chocolate (opcional, para decorar)

Modo de preparo:

Comece misturando o achocolatado em pó e o açúcar em uma tigela grande. Reserve.

Em outra tigela, bata o creme de leite fresco até que ele atinja o ponto de chantilly. Isso significa que o creme deve ficar firme o suficiente para formar picos quando você levantar as pás da batedeira.

Com cuidado, coloque o creme de chantilly na mistura de achocolatado e açúcar. Faça isso com movimentos suaves e delicados para manter a textura aerada da mousse.

Continue dobrando até que todos os ingredientes estejam completamente incorporados, e a mistura esteja homogênea e com uma consistência leve e fofa.

Transfira a mousse de chocolate para taças individuais ou uma travessa de servir.



Se desejar, decore com raspas de chocolate para um toque elegante.

Leve à geladeira por pelo menos duas horas para firmar antes de servir.

Receitas fáceis com azeite de oliva

O azeite de oliva é um ingrediente essencial em muitas cozinhas. Aqui estão algumas receitas fáceis que destacam o sabor do azeite:

Molho pesto: faça um delicioso molho pesto com azeite, manjericão fresco, castanha picadinha, queijo parmesão e alho. Sirva com espaguete ou até mesmo torradas.

Bruschetta de tomate: regue fatias de pão com azeite, cubra com tomates frescos, alho e manjericão para criar uma entrada italiana clássica.

Salada mediterrânea: use azeite de oliva extravirgem para dar sabor a uma salada com tomate, pepino, azeitonas e queijo parmesão

Seguindo estas dicas, você estará preparado para receber amigos em casa e desfrutar de um final de semana muito agradável. Planejamento é a chave para o sucesso, então programe suas compras com antecedência e concentre-se em criar momentos especiais com seus as pessoas queridas.

Imagem de Theo Crazzolara por Pixabay