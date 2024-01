Faculdade de Direito da Univap comemora 70 anos

A Faculdade de Direito da Univap comemorou dia 02 de janeiro com entusiasmo seus 70 anos de dedicação à excelência educacional e contribuição para o cenário jurídico. Ao longo de sete décadas, a instituição tem sido um farol de conhecimento, moldando profissionais éticos e preparados para os desafios do mundo jurídico.

Univap

Localizada no Campus Castejón, no centro de São José dos Campos/SP,o curso de bacharelado em Direito iniciou suas atividades em 1954, sendo o precursor da criação da Universidade do Vale do Paraíba – Univap e da Fundação Valeparaibana de Ensino – FVE.

Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ):

Destacando-se como uma instituição comprometida com a aplicação prática do conhecimento adquirido em sala de aula, a Faculdade mantém um Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) de referência. O NPJ oferece aos alunos a oportunidade de vivenciar situações reais, proporcionando-lhes experiência prática em diversas áreas do direito.

Parcerias de Sucesso:

A Faculdade de Direito da Univap orgulha-se de suas parcerias estratégicas que enriquecem a experiência educacional dos alunos e fortalecem seus laços com a comunidade. Uma dessas colaborações notáveis é a parceria com o PROCON, que resulta em mutirões de atendimento jurídico à população. Essa iniciativa não apenas oferece assistência jurídica às pessoas que mais precisam, mas também proporciona aos alunos uma oportunidade única de aplicar seus conhecimentos em contextos práticos, contribuindo para o desenvolvimento da responsabilidade social.

Marcos da Celebração:

Selo Comemorativo de Aniversário:

Em honra a esse marco significativo, a FD lança um selo comemorativo exclusivo, simbolizando os valores, a tradição e a inovação que caracterizam a instituição ao longo dos anos. Ao atingir o marco das bodas de platina, a instituição destaca a durabilidade e a solidez de suas realizações ao longo do tempo. As bodas simbolizam não apenas a passagem do tempo, mas também a maturidade, a sabedoria e a resiliência que definem a trajetória da Faculdade de Direito da Univap. Este selo não é apenas uma celebração visual, mas uma expressão tangível da dedicação contínua da faculdade em fornecer educação jurídica de alta qualidade, marcando assim um capítulo significativo em sua história excepcional.

Rebranding e Novo Logo:

Faculdade de Direito da Univap não apenas celebra suas sete décadas de excelência educacional, mas também embarca em uma emocionante jornada de rebranding. Como parte integrante desse processo, a faculdade tem a honra de revelar um novo logotipo que transcende a mera representação visual, incorporando uma narrativa rica em significado. Este novo símbolo, meticulosamente concebido, evoca uma perspectiva inovadora, alicerçada nas sólidas bases de seu patrimônio acadêmico.

O design contemporâneo do logotipo busca capturar a essência da instituição, utilizando as linhas distintivas das fachadas do prédio tradicional do Campus Castejón. Essa escolha não é apenas uma homenagem arquitetônica, mas uma declaração visual que conecta passado, presente e futuro. As linhas fluidas incorporam não apenas a estética física do edifício, mas também simbolizam a fluidez do conhecimento através das salas de aula. Mais do que um logotipo, essa imagem é uma promessa de confiança e direção para as gerações futuras de juristas. Ele reflete a visão da faculdade em fornecer uma educação jurídica dinâmica, equilibrando tradição e inovação.

Programação de Aniversário:

A comemoração dos 70 anos incluirá uma série de eventos ao longo do ano, reunindo alunos, ex-alunos, corpo docente e parceiros da comunidade jurídica. As atividades planejadas envolvem palestras, workshops e eventos sociais que celebram as conquistas passadas e promovem discussões sobre o futuro do direito.

Faculdade de Direito da Univap