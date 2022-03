Além da consulta pelo Detran, é possível ver a pontuação da sua carteira de habilitação por meio de outras ferramentas

A nova lei de trânsito entrou em vigor no Brasil em abril de 2021 e aumentou a pontuação máxima da carteira de habilitação para 40 pontos.

Com isso, os motoristas podem cometer um número maior de infrações antes de serem punidos com a perda da carteira. Ainda assim, é muito importante monitorar pontos da CNH para ter conhecimento da pontuação atual do seu prontuário.

Pontuação máxima da CNH

Como mencionado, o condutor recebe a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando a sua pontuação supera 40 pontos no período de 12 meses. Anteriormente, essa pontuação não poderia ultrapassar 20 pontos.

Hoje, o limite da pontuação da CNH e o processo de suspensão do direito de dirigir funcionam da seguinte maneira:

20 pontos (caso o motorista tenha duas ou mais infrações classificadas como gravíssimas);

30 pontos (se o motorista tiver somente uma infração considerada gravíssima);

40 pontos (se entre as infrações, não constar nenhuma considerada gravíssima).

Passo a passo para consultar a pontuação da sua CNH

Mesmo nos dias de hoje, não é difícil encontrar motoristas que se deslocam até o Detran simplesmente para consultar a pontuação da sua CNH. Porém, existem meios digitais para fazer isso, seja pelo site do Detran ou por outras ferramentas desenvolvidas para este fim.

A consulta da pontuação da Carteira Nacional de Habilitação é gratuita. Para realizá-la, é necessário acessar o portal do Detran do seu estado ou ter o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito instalado no seu celular. Além disso, você vai precisar:

ter a CNH em mãos;

acessar o site do Detran do seu estado;

preencher os dados solicitados na página de consulta de pontuação.

Veja a seguir, os links do Detran de cada estado do Brasil para consultar diretamente a pontuação da sua CNH:

Outra opção é verificar a informação no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível para download no Google Play e na App Store. Na plataforma, basta seguir os seguintes passos:

efetuar o seu cadastro (caso não possua); abrir o aplicativo; tocar na opção “Infrações”; selecionar a opção “Por infrator”.

Por que é importante consultar a pontuação da CNH?

Consultar a pontuação da CNH é importante para ter conhecimento da sua pontuação e evitar que ultrapasse o limite de 40 pontos.

E não é só isso: se você dirige todos os dias, criar o hábito de consultar os pontos da sua CNH pode evitar surpresas desagradáveis.

Não é difícil encontrar motoristas que emprestam seus veículos a terceiros e acabam arcando com consequências de infrações que não cometeram.

E, normalmente, quando tomam ciência da situação, o prazo para realizar a transferência dos pontos já expirou e não há mais nada a ser feito.

É possível zerar os pontos da CNH?

Para que a pontuação seja zerada, é necessário que o motorista aguarde o período de um (1) ano após ter cometido a infração. A validade dos pontos adicionados na Carteira Nacional de Habilitação por meio das infrações cometidas é de 12 meses.

Entretanto, caso ele tenha ultrapassado o limite de 40 pontos, ficará impedido de dirigir até que faça a “reciclagem”. Após isso, a pontuação também será zerada.