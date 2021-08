Projeto Guri abre novo período de matrículas para o segundo semestre de 2021

Processo será online para polos do interior e litoral que ainda dispõem de vagas

A inscrição de interesse para novos alunos e alunas do Projeto Guri – maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – será realizada de 2 a 20 de agosto de 2021, de maneira online, para os polos de ensino do interior e litoral de São Paulo. Para participar, não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos. São 11.133 vagas, para 30 cursos gratuitos de música, oferecidos no contraturno escolar, para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos.

Projeto Guri

Para fazer a inscrição, o responsável deve acessar o link no site do Projeto Guri e preencher o formulário a partir de qualquer plataforma (celular, tablet, computador etc.).

Link: https://wae.projetoguri.org.br:8080/waeweb/servlet/hnwvcndrwdg?1,2021,2,1

Informações solicitadas no formulário

_ Dados do aluno ou da aluna: nome completo, data de nascimento, número do RG ou certidão de nascimento, cor da pele, sexo, e-mail, telefone e endereço;

_ Dados do responsável: nome completo, grau de parentesco e e-mail;

_ Escolha do polo de ensino, por município;

_ Escolha do curso, conforme as opções de dias e horários disponíveis no polo;

_ Segunda opção de curso (para quem escolheu um instrumento ou iniciação musical há também a opção do curso de coral);

_ Indicar se o candidato ou candidata possui síndrome ou transtorno, e se está em medida socioeducativa ou medida protetiva;

_ Renda familiar e quantidade de pessoas que moram na residência;

_ Após preenchimento, clicar em ‘enviar’ para que seja gerado o número de protocolo referente ao processo.

Matrícula

Os formulários preenchidos no mês junho continuam valendo. O sistema gerou uma lista de espera para os inscritos que ainda não tiveram suas matrículas efetivadas e os polos darão prioridade a ela.

O preenchimento e envio do formulário de inscrição não garante a matrícula. Essa dependerá da quantidade de vagas disponíveis no curso escolhido e a ordem de inscrição.

Caso haja a vaga, o candidato receberá da coordenação do polo, posteriormente, um e-mail de boas-vindas com o número de matrícula e senha de acesso ao Portal do Aluno. No Portal, o Guri deverá anexar os documentos solicitados e preencher o questionário social. Os endereços dos polos estão no site https://www.projetoguri.org.br

Tabela com a faixa etária mínima para ingresso em cada curso:

As faixas etárias acima indicam as idades apropriadas para o início em cada curso considerando razões de caráter pedagógico e de estrutura física, relacionadas ao desenvolvimento cognitivo, de maturidade muscular, tonicidade, coordenação motora fina etc.

Aulas no Projeto Guri

As aulas terão início a partir do dia 9 de agosto e, independentemente do retorno presencial, alunos e alunas terão acesso às aulas e atividades por meio da plataforma de ensino a distância.

Em razão dos impactos da pandemia da COVID-19, que afetam fortemente o setor cultural e o orçamento do Estado, as aulas no Projeto Guri seguirão de modo remoto. O retorno presencial, quando houver, deverá ocorrer de maneira progressiva, atendendo à deliberação do Governo do Estado de São Paulo e a autorização prévia de cada uma das cidades. As famílias receberão as informações necessárias com antecedência, cientes de que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, visando a saúde e o bem-estar dos Guris, familiares, empregados, empregadas e comunidade.

Regional Araçatuba

São 756 vagas disponíveis nos polos: Polo Alto Alegre, Polo Andradina, Polo Avanhandava, Polo Bento De Abreu, Polo Bilac, Polo Birigui, Polo Brejo Alegre, Polo Castilho, Polo Clementina, Polo General Salgado, Polo Guaraçaí, Polo Guzolândia, Polo Ilha Solteira, Polo Jales, Polo Lavinia, Polo Luiziânia, Polo Murutinga Do Sul, Polo Nova Canaa Paulista, Polo Pereira Barreto, Polo Piacatu, Polo Regional Araçatuba, Polo Rubiácea, Polo Santa Fe Do Sul, Polo Santópolis do Aguapeí, Polo Sud Mennucci, Polo Valparaiso.

Regional Itapeva

São 856 vagas disponíveis nos polos: Polo Barra do Chapéu, Polo Bom Sucesso de Itararé, Polo Buri, Polo Capão Bonito, Polo Fartura, Polo Guapiara, Polo Itaberá, Polo Itaí, Polo Itaporanga, Polo Itararé, Polo Nova Campina, Polo Piraju, Polo Regional Itapeva, Polo Ribeirão Branco, Polo Ribeirão Grande, Polo Riversul, Polo Sarutaiá, Polo Taquarituba, Polo Taquarivaí.

Regional Jundiaí

São 1.244 vagas disponíveis nos polos: Polo Aguai, Polo Águas de Lindoia – Prefeitura, Polo Atibaia, Polo Bragança Paulista, Polo Cabreúva, Polo Campinas, Polo Elias Fausto, Polo Espirito Santo do Pinhal, Polo Estiva Gerbi, Polo Indaiatuba, Polo Iracemápolis, Polo Monte Mor, Polo Nelson Mandela – Campinas, Polo Nova Odessa, Polo Pedreira, Polo Piracaia, Polo Piracicaba, Polo Rafard – Prefeitura, Polo Regional Jundiaí, Polo Santa Barbara D Oeste, Polo Santo Antonio de Posse, Polo Santo Antonio do Jardim, Polo Serra Negra, Polo Sumaré, Polo Vinhedo.

Regional Marília

São 862 vagas disponíveis nos polos: Polo Arco Iris, Polo Assis, Polo Bastos, Polo Bauru, Polo Campos Novos Paulista, Polo Candido Mota, Polo Echapora, Polo Herculândia, Polo Ibirarema, Polo Legião Mirim de Piratininga, Polo Lins, Polo Ocauçu, Polo Oriente, Polo Ourinhos, Polo Palmital, Polo Parapuã, Polo Promissão, Polo Quatá, Polo Regional Marília, Polo Ribeirão do Sul, Polo Rinópolis, Polo Sabino, Polo Salto Grande, Polo Santa Cruz do Rio Pardo, Polo Tupã, Polo Vera Cruz.

Regional Presidente Prudente

São 1.331 vagas disponíveis nos polos: Polo Adamantina, Polo Álvares Machado, Polo Caiabu, Polo Dracena, Polo Emilianópolis, Polo Indiana, Polo Inúbia Paulista, Polo Irapuru, Polo João Ramalho, Polo Junqueirópolis, Polo Lar Francisco Franco – Rancharia, Polo Martinópolis, Polo Mirante do Paranapanema, Polo Nantes, Polo Narandiba, Polo Osvaldo Cruz, Polo Ouro Verde, Polo Piquerobi, Polo Pirapozinho, Polo Presidente Bernardes, Polo Presidente Venceslau, Polo Regente Feijó, Polo Regional Presidente Prudente, Polo Rosana, Polo Sagres, Polo Sandovalina, Polo Santo Expedito, Polo Taciba, Polo Tarabai, Polo Teodoro Sampaio/Pontal do Paranapanema, Polo Tupi Paulista.

Regional Ribeirão Preto

São 1.206 vagas disponíveis nos polos: Polo ACIF – Franca, Polo Altinópolis, Polo Batatais, Polo Bebedouro, Polo Brodowski, Polo Cajuru, Polo Candido Rodrigues, Polo Cravinhos, Polo Dumont, Polo Guara, Polo Igarapava, Polo IORM – Guaira, Polo IORM – Ipuã, Polo IORM – Orlândia, Polo Itirapuã, Polo Ituverava, Polo Jaborandi, Polo Jaboticabal, Polo Luteria Franca, Polo Miguelópolis, Polo Monte Alto, Polo Monte Azul Paulista, Polo Morro Agudo, Polo Regional Ribeirão Preto, Polo Santa Cruz da Esperança, Polo Santa Rosa de Viterbo, Polo São Joaquim da Barra, Polo São Simão, Polo Serrana, Polo Sertãozinho, Polo Taquaritinga, Polo Terra Roxa, Polo Viradouro.

Regional São Carlos

São 1.290 vagas disponíveis nos polos: Polo Araraquara, Polo Bariri, Polo Barra Bonita, Polo Boa Esperança do Sul, Polo Caconde, Polo Cordeirópolis, Polo Dois Córregos, Polo Ibitinga, Polo Igaraçu do Tietê, Polo Itápolis, Polo Lençóis Paulista, Polo Macatuba, Polo Mineiros do Tietê, Polo Nova Europa, Polo Pederneiras, Polo Pirassununga, Polo Porto Ferreira, Polo Regional Jaú, Polo Regional São Carlos, Polo Rincão, Polo Rio Claro, Polo Santa Cruz das Palmeiras, Polo Santa Gertrudes, Polo Santa Maria da Serra, Polo São José do Rio Pardo, Polo São Sebastião da Grama, Polo Tambaú, Polo Tapiratiba, Polo Vargem Grande do Sul.

Regional São José do Rio Preto

São 475 vagas disponíveis nos polos: Polo Altair, Polo Balsamo, Polo Barretos, Polo Cosmorama, Polo Fernandópolis, Polo Ibirá, Polo Ipiguá, Polo José Bonifácio, Polo Mirassol, Polo Nipoã, Polo Nova Granada, Polo Novo Horizonte, Polo Onda Verde, Polo Ouroeste, Polo Palestina, Polo Paulo de Faria, Polo Regional São José do Rio Preto, Polo Riolândia, Polo Santa Adélia, Polo Severínia, Polo Tanabi, Polo Ubarana, Polo Urupês, Polo Votuporanga.

Regional São José dos Campos

São 635 vagas disponíveis nos polos: Polo Aparecida, Polo Areias, Polo Caçapava, Polo Cachoeira Paulista, Polo Campos do Jordão, Polo Distrito de Moreira Cesar, Polo Fundacc – Caraguatatuba, Polo Guaratinguetá, Polo Ilhabela, Polo Lagoinha, Polo Lorena, Polo Natividade da Serra, Polo Paraibuna, Polo Pindamonhangaba, Polo Piquete, Polo Regional São José dos Campos, Polo Roseira, Polo São Francisco Xavier, Polo São José dos Campos, Polo São Luiz do Paraitinga, Polo Silveiras, Polo Taubaté, Polo Ubatuba-Prefeitura.

Regional São Paulo – litoral

São 883 vagas disponíveis nos polos: Polo Ilha Comprida, Polo Itanhaém, Polo Itariri, Polo Miracatu, Polo Mongaguá, Polo Pedro de Toledo, Polo Peruíbe, Polo Regional Santos, Polo Registro, Polo Santos – Zona Noroeste, Polo São Vicente, Polo Sete Barras.

Regional Sorocaba

São 1.597 vagas disponíveis nos polos: Polo Araçoiaba da Serra, Polo Avaré, Polo Botucatu, Polo Capela do Alto, Polo Cerquilho, Polo Conchas, Polo Guareí, Polo Ibiúna, Polo Itapetininga, Polo Itatinga, Polo Itú, Polo Mairinque, Polo Piedade, Polo Pilar do Sul, Polo Porto Feliz, Polo Regional Sorocaba, Polo Salto, Polo São Manuel, Polo São Miguel Arcanjo, Polo São Roque, Polo Tietê, Polo Votorantim.

Patrocinadores e apoiadores do Projeto Guri – Sustenidos: CTG Brasil; WestRock; Bayer; Novelis; Arteris; CSN; EMS; Grupo Maringá; NovAmérica Agrícola; Capuani do Brasil; Pinheiro Neto; VALGROUP; Raízen; BTP; Caterpillar; Cipatex; Faber-Castell; Supermercados Rondon; CNH Capital; Instituto 3M; Louis Vuitton; Mercedes-Benz; Petrom – Petroquímica Mogi das Cruzes; Castelo Alimentos; Enel; Pirelli.

Patrocinador Musicou – Sustenidos: CTG Brasil; Grupo Maringá; SulAmérica.

Patrocinador Som na Estrada – Sustenidos: Supermercados Tauste; Sky; Glovis; Supermercados Rondon .

Patrocinador Imagine Brazil e Ethno Brazil – Sustenidos: Sky e Supermercados Tauste .

Patrocinadores Institucionais da Sustenidos: Microsoft e VISA.

Sobre o Projeto Guri: mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos (até 21 anos no curso de luteria, nos Grupos de Referência e nos polos da Fundação CASA). Cerca de 50 mil alunos são atendidos por ano, em quase 400 polos de ensino, distribuídos por todo o estado de São Paulo. Os mais de 330 polos localizados no interior e litoral, incluindo os polos da Fundação CASA, são administrados pela Sustenidos, enquanto o controle dos polos da capital paulista e Grande São Paulo fica por conta de outra organização social. A gestão compartilhada do Projeto Guri atende a uma resolução da Secretaria que regulamenta parcerias entre o governo e pessoas jurídicas de direito privado para ações na área cultural. Desde seu início, em 1995, o Projeto já atendeu mais de 850 mil jovens na Grande São Paulo, interior e litoral.

Sobre a Sustenidos: Eleita a Melhor ONG de Cultura de 2018, a Sustenidos é a organização responsável pelo Projeto Guri (nos polos de ensino do interior, litoral e Fundação CASA), Conservatório de Tatuí e Complexo Theatro Municipal. Além dos projetos especiais Som na Estrada, Musicou e MOVE, e dos festivais Ethno Brazil e Imagine Brazil. Além do Governo de São Paulo, a Sustenidos conta com o apoio de prefeituras, organizações sociais, empresas e pessoas físicas. Instituições interessadas em investir na Sustenidos, contribuindo para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, têm suporte fiscal da Lei Federal de Incentivo à Cultura e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD). Pessoas físicas também podem ajudar. Saiba como contribuir: https://www.sustenidos.org.br/pessoa-fisica/