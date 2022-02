UNITAU confirma instalação de campus avançado em Caraguatatuba

A Universidade de Taubaté (UNITAU) consolida em 2022 seu projeto de expansão regional com a instalação de um campus avançado em Caraguatatuba.

A nova unidade deve entrar em operação a partir do segundo semestre deste ano, com a realização de um vestibular de inverno. O campus avançado de Caraguatatuba será voltado a cursos na área de Biociências como, por exemplo, psicologia e enfermagem.

Universidade de Taubaté (UNITAU)

O campus avançado da UNITAU em Caraguatatuba será instalado em uma área integrada ao complexo do Shopping Serramar. Inicialmente, o espaço a ser utilizado será de 1.000 m², chegando a cerca de 4.200m².

Reitora da UNITAU, Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes

“Fizemos uma pesquisa que identificou potencialidades para cursos na área de Biociências no Litoral Norte. A escolha por Caraguatatuba foi estratégica pelas possibilidades apresentadas”, afirma a Reitora da UNITAU, Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes.

Com uma população estimada em 125.194 habitantes conforme a projeção de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município do Litoral Norte apresenta um PIB per capita na ordem de R$ 33.193,25 e ocupa a 74ª posição no ranking nacional de competitividade divulgado pelo Centro de Lideranças Públicas.

O governo do Estado mantém em Caraguatatuba o Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN), além de uma unidade do Ambulatório Médico de Especialidades (AME). A administração municipal ainda possui 23 postos de saúde entre Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior (MDB)

A confirmação da instalação do campus foi comemorada pelo prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior (MDB).

Caraguatatuba

“Caraguatatuba só tem a ganhar com um campus da UNITAU na cidade, com cursos voltados para a saúde. Nosso município, mais uma vez, se mostra pronto para receber investimentos de grande porte. É um sonho realizado e uma conquista que prova a qualidade do governo em sempre querer e buscar inovações para a cidade”.

