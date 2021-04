COOP lança Festival da Limpeza e projeta elevar vendas da categoria em 25%

Até o próximo dia 11 de abril, a Coop realizará em toda a rede de supermercados o Festival da Limpeza, com a previsão de elevar em 25% as vendas da categoria.

Graças à negociação diferenciada com os fornecedores, durante o período, haverá algumas ofertas com 50% de desconto na 2ª unidade e vários itens com preços especiais em toda a categoria.

Para a linha de eletro, haverá parcelamento diferenciado por meio do Cartão Coop Fácil. Aspirador de pó vertical e lavadora de pressão, por exemplo, poderão ser pagos em até 10 vezes sem juros. Já, tanquinho de 4.5kg e aspirador de água e pó, em 12 vezes sem juros.

Coop

A Coop possui 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 65 drogarias.

Atualmente, possui mais de 895 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos e por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

Festival da Limpeza