Foton Motor alcança 10 milhões de unidades vendidas e lança novo caminhão pesado.

Montadora é a primeira empresa de veículos comerciais da China a ultrapassar essa marca



Novo caminhão do segmento pesado foi lançado em cerimônia online dia 02

A Foton Motor Group, em comemoração pela marca de 10 milhões de veículos vendidos no mundo, lançou um novo caminhão pesado da linha Auman, em cerimônia online no último dia 02 de abril de 2021.

Gong Yueqiong, presidente da Foton

Para testemunhar a produção do veículo de número 10 milhões da Foton Motor, estiveram presentes todos os executivos do Grupo BAIC, integrantes da Associação Automotiva da China, entre outros executivos da empresa, além de parceiros estratégicos como ZF, Cummins, Daimler e imprensa. “Trata-se de um importante momento a comemoração da produção de 10 milhões de veículos com um novo produto. “O novo caminhão pesado Galaxy é o veículo de número 10 milhões e anuncia também a produção e venda dos próximos “10 milhões de veículos”, disse Gong Yueqiong, presidente da Foton.

“10 milhões de veículos da Foton Motor ”

De acordo com o executivo, “tornar-se a primeira empresa de veículos comerciais da China com vendas superiores a 10 milhões de unidades foi um desafio. Nunca há um eterno líder de mercado, especialmente na indústria de veículos comerciais. Ter um portfólio full liner e estar presente em um mercado altamente competitivo impulsionaram a Foton a inovar constantemente e avançar em estratégia de crescimento global”, comentou.

O desenvolvimento de produtos de alta qualidade é a base da Foton, que nos últimos 25 anos investiu na transformação da “Foton China” para a “Foton Global”. O crescimento na exportação para o mundo todo é resultado de uma visão estratégica de longo prazo, com o apoio da digitalização e da globalização.

“Nos últimos anos a indústria de veículos comerciais passou de um desenvolvimento extensivo para um desenvolvimento inovador, de competição de produto para a era da competição de marca, e a Foton sempre esteve comprometida com o investimento em tecnologia de veículos comerciais e com o desenvolvimento de valor agregado aos clientes. Esta combinação de alta tecnologia e valorização dos negócios garantirão os próximos 10 milhões de unidades vendidas”, afirmou Gong Yueqiong.

O presidente da empresa disse ainda que os colaboradores da Foton estão prontos para atingir a segunda “dezena de milhões de veículos” em um ritmo mais rápido. O objetivo é alcançar a produção e vendas globais de 20 milhões de veículos até 2035, por meio da “Nova Geração X”. A empresa se esforçará para fornecer produtos inteligentes, leves e cada vez mais exclusivos, a fim de entregar maior valor agregado aos seus clientes.

A Foton consolida sua inovação tecnológica continuamente e integra fabricação e estratégia de crescimento. Segundo Gong Yueqiong, “a integração do novo ecossistema automotivo que inclui componentes de alta qualidade, internet veicular, comércio eletrônico e financiamento promoverão a atualização da indústria”.

A montadora também se tornou a segunda empresa de veículos comerciais no mundo a atingira a venda de dezenas de milhões de veículos, superando grupos internacionais de veículos comerciais de primeira classe, o que demonstra o potencial da indústria automotiva chinesa.

“Com o desenvolvimento das inovações tecnológicas, as empresas automotivas independentes da China abraçam as tendências futuras e assumem a liderança na obtenção de avanços significativos para se tornarem autossuficientes”, comentou Gong Yueqiong.

Novo Caminhão Auman Galaxy

O novo caminhão Auman Galaxy possui várias novas características e foi desenvolvido para atender uma grande demanda. Com design futurista e grande atratividade para os usuários, relacionadas ao conforto interno da cabine, o novo caminhão possui itens de “entretenimento” no painel, controle de inteligência de big data em tempo real, entre outras novidades. Todas as características presentes no novo veículo destacam os objetivos da Foton para os “próximos milhões de veículos”.

A cerimônia de comemoração aos 10 milhões de unidades vendidas, assim como o lançamento do novo Foton Auman aconteceu nesta sexta-feira, dia 02/04.

Os detalhes técnicos sobre o novo veículo serão divulgados em breve.

FOTON

A Foton Caminhões, presente no Brasil desde 2010, é responsável pela produção, importação e distribuição dos caminhões da marca Foton no País. Além disso, responde pelo fornecimento das autopeças e por todos os serviços de pós-venda, incluindo as revisões e manutenções.

Na China, a Foton Motor Group, fundada em 1996, no distrito de Changping, Pequim, possui joint-ventures firmadas com companhias importantes, como a Cummins, ZF e a Daimler, sendo apontada como uma das maiores e mais valiosas companhias chinesas.

Atualmente a Foton vende cerca de 600 mil veículos por ano globalmente, 90% deste volume de veículos comerciais, com exportações para mais de 100 países e um volume que passa das 60 mil unidades. No mundo a empresa conta com 40 mil colaboradores, duas mil concessionárias e, no ano passado, o faturamento foi de US$ 7,5 bilhões. A filial brasileira é a quinta unidade industrial da Foton fora da China. A marca já conta com fábricas na Tailândia, Vietnã, Quênia e Argélia em construção.

Para mais informações, acesse: www.fotonmotors.com.br