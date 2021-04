Turkish Airlines inicia operação com o novo Airbus A350-900 na rota São Paulo-Istambul

Os voos da Turkish Airlines entre o Brasil e a Turquia são operados a partir de agora pelo novo Airbus A350-900. Desde o início de abril, a companhia aérea oferece três voos semanais entre São Paulo (GRU) e Istambul (IST).

O Airbus A350-900 Wide Body é um modelo projetado com tecnologia sustentável e inspirado na natureza. A estrutura da aeronave é mais leve e aerodinâmica por conta da composição de fibra de carbono, e os motores Rolls-Royce Trent XWB de nova geração são silenciosos e consomem menos combustível em comparação a modelos anteriores.

São Paulo (GRU) & Istambul (IST)

O sistema de ventilação de última geração com filtros HEPA permite a total renovação do ar a cada 2 minutos, garantindo um ar limpo e seguro na cabine. No Airbus A350-900, todos os detalhes foram considerados para garantir a saúde e a segurança dos passageiros durante o voo.

Airbus A350-900

Os voos a bordo do Airbus A350-900 oferecem assentos largos, teto mais alto, janelas grandes, iluminação personalizada nos corredores, um sistema de entretenimento completo com a melhor seleção de filmes, músicas e séries de TV, além de wi-fi durante toda a viagem.

São 32 assentos na Classe Executiva, dispostos em um corredor duplo e com amplo espaço para as pernas. Com um único toque, os assentos se convertem em camas, oferecendo o máximo de conforto para os passageiros. As poltronas apresentam ainda uma área de armazenamento protegida por senha. Já a Classe Econômica possui 297 assentos e configuração 3-3-3, com espaço garantido entre os assentos para as pernas e um premiado serviço de bordo.



