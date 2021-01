Prefeitura lança edital de estudos para concessão do aeroporto

Como parte da municipalização do Aeroporto de São José dos Campos, a Prefeitura lançou na terça-feira (11) o edital de chamamento público que visa convidar interessados em apresentar estudos preliminares para embasamento da contratação de uma consultoria que irá elaborar o estudo técnico e modelagem referente a futura concessão do aeroporto.

A medida é a primeira etapa do processo para lançamento de futuro edital de concessão para gerenciamento do aeroporto Professor Ernesto Stumpf. As empresas interessadas deverão apresentar propostas de estudos preliminares até o próximo dia 1º de fevereiro.

Edital de chamamento público

A municipalização do aeroporto foi realizada por meio da assinatura do convênio 25/2020, firmado com o governo federal, que entre outras obrigações dispõe que o município deva apresentar um Plano de Transição Operacional para o aeroporto até 31 de outubro de 2021, onde estará contido o EVTE (Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica), além da modelagem para concessão do aeroporto.

O chamamento público ocorre sem ônus para o poder público, e objetiva a apresentação de propostas técnicas de soluções, alternativas e inovações para o estudo preliminar referente à futura concessão do aeroporto.

Aeroporto de São José dos Campos

O edital de chamamento define como questões desejáveis na apresentação das propostas do presente edital, entre outras, as listadas a seguir.

– Estimativas atualizadas dos potenciais de mercado para movimentação de carga e passageiros;

– Estimativa do potencial de geração de receitas do empreendimento;

– Orientação quanto ao marco regulatório do setor, incluindo eventuais encargos e tarifas setoriais;

– Outras orientações específicas do setor aeronáutico brasileiro que venham a ser pertinentes para a modelagem da concessão;

– Orientações sobre possíveis modelos de negócios viáveis para a licitação.

Municipalização do aeroporto

Após 25 anos de tentativas, a Prefeitura de São José dos Campos conseguiu finalmente obter a municipalização do aeroporto Professor Ernesto Stumpf. Convênio neste sentido foi firmado em 2 de dezembro passado, com o governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura.

Considerado de interesse público municipal, o convênio permitirá à Prefeitura deter a municipalização do aeroporto pelos próximos 35 anos, podendo ser pleiteada a renovação. Pelo convênio, a gestão continua sendo municipal, seguindo os interesses públicos do município. Não haverá custos para o município.

Prefeitura de São José dos Campos

Pelo convênio, a licitação para escolha da empresa que vai gerenciar o aeroporto deverá ser concluída até dezembro de 2021. A Infraero ainda continuará administrando o aeroporto até o final de 2021.

Mais informações no site da Prefeitura ou telefone (12) 3878-9534.

Aeroporto Professor Ernesto Stumpf