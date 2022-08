Dicas para ser um bom gestor

Ter uma equipe em mãos é uma oportunidade incrível de crescer pessoal e profissionalmente. A confiança da diretoria de dar a um gestor uma equipe é algo que, se aproveitado da maneira adequada, poderá agregar muito valor à empresa.

Contudo, ser um bom gestor é algo complicado. Pessoas são complicadas e cada uma gerida é um desafio único. O grande desafio é compreender que não estamos lidando com máquinas, mas com indivíduos únicos que são sonhadores.

Um cargo de liderança coloca em seu responsável uma atribuição de levar pessoas para mais perto de seus sonhos, seja algo a curto ou longo prazo. É essencial que as pessoas compreendam que existe um líder no setor, e não um chefe, ditador ou rei.

A função do líder é caminhar junto, ou seja, passar pelo mesmo que os demais, porém com a função de liderar tudo o que ocorre no local de trabalho. Podemos utilizar exemplos e diferentes maneiras com os mais variados tipos de pessoas e situações.

Por mais que um gestor saiba lidar com umaoutorga de uso de água subterrânea,ele vai precisar de outras pessoas para lidar com demandas mais simples ou até técnicas. Ter um cargo superior não necessariamente significa saber mais.

A função de gestor exige conhecimento do caso, mas muitas pessoas são geridas mesmo sabendo muito mais que seus líderes. Isso ocorre porque nem sempre as pessoas desenvolvem dentro de si a função de liderança.

Isso normalmente fica claro em equipes com poucas pessoas e cargos distintos mesmo quando existem qualificações próximas e até iguais. Liderar uma empresa de absorvedor de linha de vida faz descobrir muitas histórias e aprender a ter empatia por um bem maior.

Se você está pensando em virar líder um dia ou já recebeu uma proposta para tal função, leia o artigo até o final. Separamos diversas dicas curtas, práticas e essenciais que irão te ajudar a gerir uma equipe, seja lá qual for a sua formação ou função.

Comunicação transparente

Tudo que é combinado não sai caro. Essa é uma frase que deveria ser utilizada em toda empresa. Um bom líder deve saber fazer acordos com os colaboradores e definir obrigatoriedades que devem ser cumpridas.

O setor empresarial está sofrendo mudanças constantes e cada vez mais os horários tornam-se flexíveis para atender o maior número de pessoas competentes possível. Sabe-se que a perda de colaboradores constantes é prejudicial à empresa.

Antigamente as empresas eram vistas como um maquinário como o de um motor de portão basculante rápidoe outros aparelhos que representavam o colaborador. Agora tudo mudou. As empresas são vistas como um grande organismo.

Olhando dessa forma, cada setor é representado por um órgão vital e os colaboradores quando saem ou deixam de produzir prejudicam o corpo como um todo, causando doenças e outros problemas, por exemplo.

Ter esse tipo de pensamento em relação à sua equipe fará a diferença na forma como os colaboradores enxergam o gestor e a empresa. Esse cuidado com a forma de lidar com as situações e expor em primeira mão causas e consequências ajudará no decorrer dos dias.

O tempo mostrará as pessoas que estão realmente interessadas no projeto, seja as que decidem usar a empresa como um degrau para suas carreiras ou as que buscarão fazer uma história junto a ela.

Esse tipo de tarefa fará tudo ficar mais tranquilo, afinal seja fazer a instalação de ar condicionado industrialou um design gráfico específico para um cliente, tudo precisa de gestão. E fazer gestão é algo que exige competência.

Profissionalize-se

Quanto maior a função, maior o nível de exigência. Você pode ter nascido para ser um gestor e essa pode ser a sua maior oportunidade profissional, porém esse tipo de função demanda uma experiência profissional e pessoal altíssima.

As pessoas se sentem mais seguras quando trabalham ao lado de profissionais mais dedicados e competentes. Passar a autoridade necessária para ser líder passa por competências que devem ser comprovadas no dia a dia e também com certificados.

Sabemos que hoje em dia um mero pedaço de papel que confirma seus conhecimentos não significa necessariamente ser a pessoa mais competente do local. Muitas vezes a vivência é que gera autoridade no assunto.

Porémcertificados mostram que você estudou. A sua dedicação será composta no dia a dia e ganhará a afeição da sua equipe. Ter isso em mente pode fazer a diferença. Não adianta só ter o certificado, mas agregá-lo efetivamente ao seu conhecimento.

Por isso, profissionalize-se e busque conhecimentos que agreguem no que você faz. Tente entender as pessoas, leia muitos livros e seja organizado para lidar com as diversas responsabilidades da empresa.

Incentive a busca por resultados

Entregar resultados é sempre um grande problema quando uma equipe estagna. Quando o local de trabalho é composto por muitas pessoas que saem e entram da empresa com frequência ou que sequer tentam estabelecer uma cultura organizacional, tudo complica.

Pessoas precisam de incentivos para estarem trabalhando com força; É algo importante e que deve ser levado em conta sempre quando o assunto é obter resultados. Imagine uma equipe que precisa fazer uma elaboração de projeto de spda, por exemplo.

Esses projetos levam em torno de alguns meses, mas o cliente quer em tempo recorde e pagará a mais por isso. Se o gestor não souber lidar com isso e incentivar os colaboradores a trabalharem de forma mais efetiva nesse tempo, tudo pode sair errado.

O incentivo pode ser feito por meio de bônus salariais e prêmios. Pessoas interessadas nesse tipo de assunto sempre acabam se dando bem, afinal elas concorrem umas com as outras.

A competição é sempre algo que instiga as pessoas, e isso moverá elas a conquistar e ter mais visão de futuro. Os mais competentes costumam se dedicar a cenários iguais. Essa é a normalidade competitiva que todas as empresas e gestores devem proporcionar.

Entenda o seu local de fala, afinal você é o líder de uma empresa que faz instalação de ar condicionado split, não faz mal cobrar por resultados desde que tenha sempre a razão quando fizer isso. As pessoas esperam isso de um líder e temem quando algo dá errado.

Pior será quando todos perderem o temor em você e acharem que estão trabalhando mais, por isso mostre a eles o quão dedicado você é por meio de ações concretas. Essa é a forma mais fácil de lidar com tudo isso e ao praticar notará as diferenças.

Dar e receber feedbacks

Dentre as ações que incentivam a mudança de pensamentos e agrega valor à equipe, talvez a mais eficiente seja o momento de dar e receber feedbacks. É extremamente necessário que isso seja feito com certa frequência.

Muitas pessoas encaram feedbacks como algo ruim, mas a realidade é diferente. Eles são como um mapa para uma empresa de bucha cerâmica que está velejando no mar com uma bússola.

Algumas pessoas acreditam estar caminhando no lugar correto, mas na verdade podem estar indo na direção oposta. A verdade é que pessoas orientadas com feedbacks compreendem os erros que estão cometendo e costumam corrigi-los.

Isto é uma forma bem clara de aplicar a verdadeira função de um líder, que é justamente dar a possibilidade do seu gerido crescer de igual com você. Lembra que falamos do processo de comunicação transparente?



Essa também é a hora de você abrir para todos a opção de avaliar o seu trabalho. Todas as visões são relevantes, seja de pessoas que têm muita experiência em diversas empresas e até o estagiário que conseguiu o primeiro emprego ali.

Saber se você está executando sua função de forma correta faz total diferença na maneira como lidar com as coisas do dia a dia e unir a equipe por um bem maior. Nessa hora o ego não deve funcionar, nesses momentos o ego.

Considerações finais

Lidar com uma equipe, seja em uma loja vendendo uma bacia com saida horizontal instalação ou no mercado financeiro costuma ser algo parecido, mas que migre de acordo com o as necessidades.

Lidar com muitas pessoas de forma diferente;

Estudar e permanecer se capacitando;

Organizar-se e ser o maior exemplo dentro do local;

Ser um ponto de firmeza e afago ao mesmo tempo.

Para ser um bom gestor é necessário ter todas essas qualidades e permanecer sempre em evolução. A responsabilidade aumentou, e apesar de você ser recompensado por isso, não será algo fácil.

Muitos gestores conseguem entregar trabalhos incríveis, por isso é preciso ter em mente o que as pessoas sabem que você é o líder e esperam ser lideradas. Tenha sempre isso em mente. Se você ganhou a oportunidade, agarre-a.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Света Токатлианн por Pixabay