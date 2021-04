Air Europa retorna a campanha “Time To Fly”

A partir do dia 19 de abril, a Air Europa relança a campanha Time To Fly, com passagens para o segundo semestre de 2021 e total flexibilidade para troca de dia, horário e destino, pagando apenas diferença na tarifa, caso houver.

Time To Fly

A Time To Fly é válida para compras até o dia 03 de maio de 2021, com bilhetes com retorno até o dia 15 de dezembro de 2021. Durante a campanha, a passagem, ida e volta, saindo de Guarulhos (SP) com destino a Madri (ESP) fica a partir de R$ 2.532; já Salvador (BA) com destino a Londres (ING), a partir de R$ 3481,56. Todos os valores podem ser conferidos no site. Os bilhetes podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito.

Os voos da Air Europa saem do Brasil com destino a Madri (ESP), de onde é possível aproveitar as conexões com toda a Europa. A companhia está com a frequência São Paulo – Madri, duas vezes por semana, às terças e sábados, e Salvador tem retorno previsto para 20 de julho, com duas frequências semanais, às terças e domingos. Para as demais cidades, possui acordos com a GOL e Azul, possibilitando a conexão de todo o Brasil.

Para mais informações sobre a promoção, regras de entrada nos países e os protocolos de segurança adotadas pela Air Europa, é possível acessar o site: https://www.aireuropa.com/br/voos

Air Europa

A Air Europa é membro da aliança SkyTeam, formada por 19 companhias aéreas que, por 20 anos, trabalham juntas como uma grande rede global, servindo a mais de 630 milhões de passageiros por ano e fazendo mais de 14.500 voos diários para mais de 1.150 destinos em mais de 175 países.

A frota da Air Europa é uma das mais modernas da Europa, composta por mais de 50 aeronaves cuja idade média não excede 4 anos. A empresa está integrada ao Grupo Globalia, o maior conglomerado de turismo espanhol, e é líder em processos de conservação ambiental. Em 2018, a organização ambiental alemã Atmosfair classificou a Air Europa como a companhia aérea de rede europeia mais eficiente. Em 2019, a Air Europa ultrapassou 13 milhões de passageiros transportados.

Mais informações: https://www.aireuropa.com/br/voos