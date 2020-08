Conhece alguém que espera admiração constante, que pensa que é melhor do que todos os outros, mas que perde o controle à menor crítica? Essas dicas de Carlos Lula podem ajudá-lo a reconhecer e lidar com um narcisista.

O que é transtorno de personalidade narcisista (NPD)?

A palavra narcisismo é muito utilizada em nossa cultura obcecada por selfies e guiada por celebridades, muitas vezes para descrever alguém que parece excessivamente vaidoso ou cheio de si. Mas em termos psicológicos, narcisismo não significa amor-próprio – pelo menos não de um tipo genuíno. É mais correto dizer que as pessoas com transtorno de personalidade narcisista (NPD) estão apaixonadas por uma imagem idealizada e grandiosa de si mesmas. E eles estão apaixonados por essa autoimagem inflada precisamente porque lhes permite evitar sentimentos profundos de insegurança. Mas sustentar suas ilusões de grandeza dá muito trabalho – e é aí que entram as atitudes e comportamentos disfuncionais.

O transtorno de personalidade narcisista envolve um padrão de pensamento e comportamento egocêntrico e arrogante, falta de empatia e consideração pelas outras pessoas e uma necessidade excessiva de admiração. Outros costumam descrever as pessoas com NPD como arrogantes, manipuladoras, egoístas, paternalistas e exigentes. Essa forma de pensar e se comportar surge em todas as áreas da vida do narcisista: do trabalho e das amizades às relações familiares e amorosas.

Pessoas com transtorno de personalidade narcisista são extremamente resistentes a mudar seu comportamento, mesmo quando isso está causando problemas. Sua tendência é culpar os outros. Além do mais, eles são extremamente sensíveis e reagem mal até mesmo às mais leves críticas, discordâncias ou desprezos percebidos, que consideram ataques pessoais. Para as pessoas na vida do narcisista, muitas vezes é mais fácil simplesmente aceitar suas exigências para evitar a frieza e a raiva. No entanto, ao compreender mais sobre o transtorno de personalidade narcisista, você pode identificar os narcisistas em sua vida, proteger-se de seus jogos de poder e estabelecer limites mais saudáveis.

Sinais e sintomas de transtorno de personalidade narcisista

Grandioso senso de auto-importância

Grandiosidade é a característica definidora do narcisismo. Mais do que arrogância ou vaidade, a grandiosidade é um senso irreal de superioridade. Os narcisistas acreditam que são únicos ou “especiais” e só podem ser compreendidos por outras pessoas especiais. Além do mais, eles são bons demais para qualquer coisa média ou comum. Eles querem apenas se associar e se associar a outras pessoas, lugares e coisas de alto status.

Os narcisistas também acreditam que são melhores do que todos e esperam reconhecimento como tal – mesmo quando não fazem nada para merecê-lo. Freqüentemente, eles exageram ou mentem abertamente sobre suas realizações e talentos. E quando eles falam sobre trabalho ou relacionamentos, tudo que você ouve é o quanto eles contribuem, como são ótimos e como as pessoas em suas vidas têm sorte de tê-los. Eles são a estrela indiscutível e todos os outros são, na melhor das hipóteses, um pequeno jogador.

Vive em um mundo de fantasia que sustenta suas ilusões de grandeza

Uma vez que a realidade não apóia sua visão grandiosa de si mesmos, os narcisistas vivem em um mundo de fantasia sustentado pela distorção, autoengano e pensamento mágico. Eles tecem fantasias de autoglorificação de sucesso ilimitado, poder, brilho, atratividade e amor ideal que os fazem se sentir especiais e no controle. Essas fantasias os protegem de sentimentos de vazio interior e vergonha, de modo que fatos e opiniões que os contradizem são ignorados ou racionalizados. Qualquer coisa que ameace estourar a bolha da fantasia é recebida com extrema defensividade e até raiva, de modo que aqueles em torno do narcisista aprendem a contornar com cuidado sua negação da realidade.

Precisa de elogio e admiração constantes

O senso de superioridade de um narcisista é como um balão que gradualmente perde ar, sem um fluxo constante de aplausos e reconhecimento para mantê-lo inflado. O elogio ocasional não é suficiente. Os narcisistas precisam de alimento constante para seu ego, então eles se cercam de pessoas que estão dispostas a atender a seu desejo obsessivo de afirmação. Estes relacionamentos são muito unilateral. É tudo sobre o que o admirador pode fazer pelo narcisista, nunca o contrário. E se houver uma interrupção ou diminuição na atenção e no elogio do admirador, o narcisista trata isso como uma traição.

Sentido de direito

Por se considerarem especiais, os narcisistas esperam um tratamento favorável como direito. Eles realmente acreditam que o que eles querem, eles devem obter. Eles também esperam que as pessoas ao seu redor atendam automaticamente a todos os seus desejos e caprichos. Esse é o seu único valor. Se você não antecipar e atender a todas as suas necessidades, você será um inútil. E se você tiver a coragem de desafiar a vontade deles ou “egoisticamente” pedir algo em troca, prepare-se para a agressão, indignação ou desprezo.

Explora os outros sem culpa ou vergonha

Os narcisistas nunca desenvolvem a capacidade de se identificar com os sentimentos dos outros – de se colocar no lugar dos outros. Em outras palavras, eles não têm empatia. De muitas maneiras, eles veem as pessoas em suas vidas como objetos – ali para atender às suas necessidades. Como consequência, eles não pensam duas vezes antes de tirar vantagem dos outros para atingir seus próprios fins. Às vezes, essa exploração interpessoal é maliciosa, mas frequentemente é simplesmente indiferente. Os narcisistas simplesmente não pensam em como seu comportamento afeta os outros. E se você apontar, eles ainda não entenderão de verdade. A única coisa que eles entendem são suas próprias necessidades.

Freqüentemente rebaixa, intimida, intimida ou menospreza os outros

Os narcisistas se sentem ameaçados sempre que encontram alguém que parece ter algo de que não tem – especialmente aqueles que são confiantes e populares. Eles também são ameaçados por pessoas que não se submetem a eles ou que os desafiam de alguma forma. Seu mecanismo de defesa é o desprezo. A única maneira de neutralizar a ameaça e sustentar seu próprio ego decaído é rebaixar essas pessoas. Eles podem fazer isso de uma forma paternalista ou desdenhosa, como se para demonstrar o quão pouco a outra pessoa significa para eles. Ou podem partir para o ataque com insultos, xingamentos, bullying e ameaças para forçar a outra pessoa a voltar à linha.

Não caia na fantasia

Os narcisistas podem ser muito magnéticos e charmosos. Eles são muito bons em criar uma autoimagem fantástica e lisonjeira que nos atrai . Somos atraídos por sua confiança aparente e sonhos elevados – e quanto mais abalada nossa própria auto-estima, mais sedutor é o fascínio. É fácil ficar preso em sua teia, pensando que eles vão cumprir nosso desejo de nos sentirmos mais importantes, mais vivos. Mas é apenas uma fantasia, e muito cara.

Suas necessidades não serão atendidas (ou mesmo reconhecidas). É importante lembrar que os narcisistas não estão procurando parceiros; eles procuram admiradores obedientes. Seu único valor para o narcisista é como alguém que pode dizer a ele como ele é bom para sustentar seu ego insaciável. Seus desejos e sentimentos não contam.

Veja a maneira como o narcisista trata os outros. Se o narcisista mente, manipula, magoa e desrespeita os outros, ele ou ela acabará por tratá-lo da mesma maneira. Não caia na fantasia de que você é diferente e será poupado.

Tire os óculos cor-de-rosa. É importante ver o narcisista em sua vida para que eles realmente são, não quem você quer que eles sejam. Pare de inventar desculpas para o mau comportamento ou minimizar a dor que ele está causando a você. A negação não o fará desaparecer. A realidade é que os narcisistas são muito resistentes à mudança, então a verdadeira questão que você deve se perguntar é se você pode viver assim indefinidamente.

Concentre-se em seus próprios sonhos. Em vez de se perder nas ilusões do narcisista, concentre-se nas coisas que deseja para si mesmo. O que você quer mudar na sua vida? Que dons você gostaria de desenvolver? De quais fantasias você precisa desistir para criar uma realidade mais gratificante?

Estabeleça limites saudáveis

Relacionamentos saudáveis ​​são baseados no respeito e carinho mútuos. Mas os narcisistas não são capazes de verdadeira reciprocidade em seus relacionamentos. Não é apenas que eles não estão dispostos; eles realmente não são capazes. Eles não veem você. Eles não te ouvem. Eles não o reconhecem como alguém que existe fora das próprias necessidades. Por causa disso, os narcisistas regularmente violam os limites dos outros. Além do mais, eles o fazem com um senso absoluto de direito.

Os narcisistas não se importam em vasculhar ou pegar emprestado seus pertences sem pedir, bisbilhotando sua correspondência e correspondência pessoal, espionando conversas, invadindo sem um convite, roubando suas idéias e dando-lhe opiniões e conselhos indesejados. Eles podem até dizer o que pensar e sentir. É importante reconhecer essas violações pelo que são, para que você possa começar a criar limites mais saudáveis ​​onde suas necessidades sejam respeitadas.

Faça um plano. Se você tem um padrão antigo de permitir que outras pessoas violem seus limites, não é fácil retomar o controle. Prepare-se para o sucesso considerando cuidadosamente seus objetivos e os obstáculos potenciais. Quais são as mudanças mais importantes que você espera alcançar? Você tentou alguma coisa no passado com o narcisista que funcionou? Qualquer coisa que não tenha? Qual é o equilíbrio de poder entre você e como isso afetará seu plano? Como você reforçará seus novos limites? Responder a essas perguntas o ajudará a avaliar suas opções e desenvolver um plano realista.

Considere uma abordagem gentil. Se preservar seu relacionamento com o narcisista é importante para você, você terá que agir com cuidado. Ao apontar seu comportamento prejudicial ou disfuncional, você está prejudicando sua autoimagem de perfeição. Tente transmitir sua mensagem com calma, respeito e da forma mais gentil possível. Foco em como o comportamento deles faz você se sentir, ao invés de em suas motivações e intenções. Se eles respondem com raiva e defensiva, tente manter a calma. Afaste-se se necessário e revisite a conversa mais tarde.

Não estabeleça um limite a menos que esteja disposto a mantê-lo. Você pode contar com o narcisista para se rebelar contra novos limites e testar seus limites, então esteja preparado. Acompanhe as consequências especificadas. Se você desistir, estará enviando a mensagem de que não precisa ser levado a sério.

Esteja preparado para outras mudanças no relacionamento. O narcisista se sentirá ameaçado e chateado por suas tentativas de assumir o controle de sua vida. Eles estão acostumados a dar as cartas. Para compensar, eles podem aumentar suas exigências em outros aspectos do relacionamento, distanciar-se para puni-lo ou tentar manipulá-lo ou encantá-lo para que desista dos novos limites. Cabe a você permanecer firme.

Não leve as coisas para o lado pessoal

Para se proteger de sentimentos de inferioridade e vergonha, os narcisistas devem sempre negar suas deficiências, crueldades e erros. Freqüentemente, eles farão isso projetando seus próprios defeitos nos outros. É muito perturbador ser culpado por algo que não é sua culpa ou ser caracterizado por traços negativos que você não possui. Mas, por mais difícil que seja, tente não levar para o lado pessoal. Realmente não é sobre você.

Não acredite na versão do narcisista de quem você é. Os narcisistas não vivem na realidade, e isso inclui suas opiniões sobre as outras pessoas. Não deixe seu jogo de vergonha e culpa minar sua auto-estima. Recuse-se a aceitar responsabilidades, culpas ou críticas imerecidas. Essa negatividade é para o narcisista manter.

Não discuta com um narcisista. Quando atacado, o instinto natural é defender -se e provar o erro narcisista. Mas não importa o quão racional você seja ou o quão sólido seja seu argumento, eles provavelmente não ouvirão você. E discutir esse ponto pode agravar a situação de uma forma muito desagradável. Não perca seu fôlego. Simplesmente diga ao narcisista que você discorda de sua avaliação e siga em frente.

Conheça a si mesmo. A melhor defesa contra os insultos e projeções do narcisista é um forte senso de identidade. Quando você conhece seus próprios pontos fortes e fracos, é mais fácil rejeitar quaisquer críticas injustas dirigidas a você.

Deixe de lado a necessidade de aprovação. É importante desligar-se da opinião do narcisista e de qualquer desejo de agradá-lo ou apaziguá-lo às custas de si mesmo. Você precisa estar bem em saber a verdade sobre você, mesmo que o narcisista veja a situação de forma diferente.

Procure apoio e propósito em outro lugar

Se você pretende manter um relacionamento com um narcisista, seja honesto consigo mesmo sobre o que você pode – e não pode – esperar. Um narcisista não vai se transformar em alguém que realmente valoriza você, então você precisará procurar outro lugar para obter apoio emocional e realização pessoal.

Aprenda como são os relacionamentos saudáveis. Se você vem de uma família narcisista, pode não ter uma noção muito boa do que é um relacionamento saudável de dar e receber. O padrão narcisista de disfunção pode ser confortável para você. Lembre-se de que, por mais familiar que pareça, também o faz se sentir mal. Em um relacionamento recíproco, você se sentirá respeitado, ouvido e livre para ser você mesmo.

Passe algum tempo com pessoas que refletem honestamente quem você é. Para manter a perspectiva e evitar acreditar nas distorções do narcisista, é importante passar tempo com pessoas que o conhecem como você realmente é e validar seus pensamentos e sentimentos.

Faça novas amizades, se necessário, fora da órbita do narcisista. Alguns narcisistas isolam as pessoas em suas vidas para controlá-las melhor. Se for essa a sua situação, você precisará investir tempo para reconstruir amizades perdidas ou cultivar novos relacionamentos.

Procure significado e propósito no trabalho, no voluntariado e nos hobbies. Em vez de recorrer ao narcisista para que se sinta bem consigo mesmo, busque atividades significativas que utilizem seus talentos e lhe permitam contribuir.

Como deixar um narcisista

Terminar um relacionamento abusivo nunca é fácil. Terminar um com um narcisista pode ser especialmente difícil porque eles podem ser muito charmosos e carismáticos – pelo menos no início do relacionamento ou se você ameaçar sair. É fácil ficar desorientado com o comportamento manipulador do narcisista, preso na necessidade de buscar sua aprovação, ou mesmo sentir-se " apagado " e duvidar de seu próprio julgamento . Se você for co-dependente, seu desejo de ser leal pode superar até mesmo sua necessidade de preservar sua segurança e seu senso de identidade. Mas é importante lembrar que ninguém merece ser intimidado, ameaçado ou abusado verbal e emocionalmente em um relacionamento. Existem maneiras de escapar do narcisista – e da culpa e da autocensura – e iniciar o processo de cura.

Eduque-se sobre o transtorno de personalidade narcisista . Quanto mais você entender, melhor será capaz de reconhecer as técnicas que um narcisista pode usar para mantê-lo no relacionamento. Quando você ameaça ir embora, um narcisista frequentemente ressuscita a lisonja e a adoração (“bombardeio de amor”) que fizeram com que você se interessasse por eles em primeiro lugar. Ou farão grandes promessas sobre mudar seu comportamento que não têm intenção de cumprir.

Anote os motivos pelos quais você está saindo . Deixar claro por que você precisa terminar o relacionamento pode ajudar a evitar que você seja sugado de volta. Mantenha sua lista em algum lugar à mão, como no telefone, e consulte-a quando estiver começando a ter dúvidas ou quando o narcisista estiver usando charme ou fazendo promessas bizarras.

Procure suporte . Durante o tempo que passaram juntos, o narcisista pode ter prejudicado seu relacionamento com amigos e família ou limitado sua vida social. Mas sejam quais forem as suas circunstâncias, você não está sozinho. Mesmo que não consiga entrar em contato com velhos amigos, você pode encontrar ajuda de grupos de apoio ou linhas de ajuda e abrigos de violência doméstica .

Não faça ameaças vazias . É uma tática melhor aceitar que o narcisista não mudará e quando você estiver pronto, simplesmente saia. Fazer ameaças ou pronunciamentos apenas alertará o narcisista e permitirá que ele torne mais difícil sua fuga.

Procure ajuda imediata se for fisicamente ameaçado ou abusado . Ligue para o 911 nos EUA ou para o serviço de emergência local do seu país.

Depois que você saiu

Deixar um narcisista pode ser um grande golpe para seu senso de direito e auto-importância. O enorme ego deles ainda precisa ser alimentado, então eles frequentemente continuarão tentando exercer controle sobre você. Se o charme e o "bombardeio de amor" não funcionarem, eles podem recorrer a ameaças, denegrindo você a amigos e conhecidos em comum, ou perseguindo você, nas redes sociais ou pessoalmente.

Corte todo o contato com o narcisista . Quanto mais contato você tiver com eles, mais esperança você lhes dará para que possam puxar você de volta. É mais seguro bloquear suas chamadas, mensagens de texto e e-mails e desconectar-se deles nas redes sociais. Se vocês têm filhos juntos, leve outras pessoas com você para qualquer transferência de custódia programada.

Permita-se sofrer . Rompimentos podem ser extremamente dolorosos, sejam quais forem as circunstâncias. Até mesmo terminar um relacionamento tóxico pode deixá-lo triste, com raiva, confuso e sofrendo com a perda de sonhos e compromissos compartilhados. A cura pode levar tempo, então ir fácil sobre si mesmo e voltar para a família e amigos para apoio.

Não espere que o narcisista compartilhe sua dor . Uma vez que a mensagem de que você não estará mais alimentando o ego deles, o narcisista provavelmente começará a explorar outra pessoa. Eles não sentirão perda ou culpa, apenas aquela necessidade interminável de elogio e admiração. Isso não é uma reflexão sobre você, mas uma ilustração de como seus relacionamentos sempre são unilaterais.