3 Serviços que fazem a diferença em uma clínica veterinária

Presentemente, as clínicas veterinárias, não só oferecem serviços de atendimento médico, mas elas podem oferecer muitos outros serviços para s destacarem no setor.

Quanto mais completo for o seu estabelecimento, mais clientes você vai atrair, mas cuidado, você precisa fazer a prestação desses serviços com muita qualidade, fazer com que as coisas realmente funcionem.

Vamos te dar algumas dicas de alguns diferenciais, que você implementar na sua clínica e dar mais visibilidade a ela.

Já como obrigatoriedade a clínica precisa disponibilizar alguns serviços médicos, e outros que pode ser opcionais, como o ultrassom, mas fique conosco que vamos citar durante este artigo, para você ficar por dentro de tudo e alavancar seu negócio.

Você sabia que também existe uma diferença entre as clínicas veterinárias e hospital veterinário, pois bem, as clínicas precisam ter horários de funcionamento, hora de abrir e fechar, já os hospitais não.

Diferenciais que você pode ter em sua clínica

Sabemos que o mundo dos pets está cada dia crescendo mais, e com isso a concorrência acaba crescendo junto. Por isso você precisa sempre estar inovando, que sua clínica se destaque em meio às várias opções atualmente.

Veja abaixo três dicas de como fazer para ter algum diferencial em seu estabelecimento. Confira.

Hospedagem para os animais

Sabe quando a família vai viajar e não permitido levar animais de estimação para o lugar, pois bem, muitas pessoas procuram por esse tipo de serviço, um local seguro com profissionais carinhosos, para deixar seu bichinho.

Se pensar em fazer este tipo de prestação de serviço, lembre-se de ter o maior cuidado com animalzinho alheio, pois eles vão precisam de muita atenção e carinho durante esse tempo em que seus donos ficaram fora.

O ideal para esse tipo de serviço, você ter um bom gramado em sua clínica e muitos brinquedos, fazem total diferença para o animal, assim e vai se distrair e esquecer um pouco a saudade dos donos.

Venda de ração e brinquedos

Outra boa opção é fazer a venda de rações e aqueles brinquedinhos que os animais adoram. Com isso os clientes vão comprar com você, pois você já vai conhecer os hábitos do animal dele, dando assim a melhor opção para ser comprada.

O cliente vai economizar tempo e dinheiro, sabendo que vai comprar uma ração de qualidade para seu animal pet.

Serviço banho e tosa

Esse é o tipo de serviço que os tutores mais usam com seus pets. Oferecendo esse tipo de serviço sua clínica também se destacar entre as outras.

Além de saber que seu pet está em um ambiente confiável e que qualquer coisa que acontecer um médico veterinário sempre por perto para auxiliar em todos os procedimentos necessários.

Quais os serviços obrigatórios fornecidos pela clínica?

Além dos serviços para fazer o diferencial da clínica, você precisa saber que alguns serviços são de obrigatoriedade do estabelecimento. Que são eles.

Consultas;

Local adequado para internação;

Tratamentos clínicos e cirúrgicos;

Agora alguns que pode ser opcionais, para fazer diagnósticos.

Radiologia;

Analises Laboratoriais;

Ultrassonografia.

Petshop e Veterinário: qual a diferença?

O petshop é uma loja de animais, onde seu principal objetivo é a comercialização de produtos de uso animal ou até mesmo de uso profissional dos veterinários.

Os estabelecimentos podem escolher em prestar serviços comuns, ou também prestar serviços veterinários. Como banho, tosa, pequenos curativos e vacinação.

E as clínicas veterinárias, são estabelecimentos que conta profissionais que são médicos veterinários que fazem a prestação de serviços simples, como consultas, vacinação, curativos, entre outros serviços que a clínica pode disponibilizar.

O que é preciso para montar uma clínica médica veterinária?

Chegamos até aqui, e você já sabe de todos os diferenciais para implementar na sua clínica veterinária. Agora vamos te passar algumas dicas sobre a parte burocrática da coisa.

Fizemos uma pequena listagem para você ficar por dentro do que você precisa para montar sua clínica médica, começando do zero. Veja abaixo alguma delas.

Ter um local, com a estrutura básica que é exigida pela lei;

Fazer a legalização do seu negócio na junta comercial;

Fazer o registro da sua clínica veterinária no CRMV;

Ter a autorização da Vigilância Sanitária, no Centro de Zoonoses da sua cidade;

Ter uma boa equipe de profissionais;

Ter um plano de lançamento.

Com todas essas informações agora você já pode alavancar de vez o seu estabelecimento, e fazer sua clínica se destacar em meio à concorrência.

O que você precisa é ter um plano para colocar tudo isso em prática e lembre-se, como já citamos aqui, os serviços prestados precisam ser de muita qualidade.

Pois, de nada adianta implementar vários serviços e todos saírem de uma maneira não satisfatória para o cliente, desse modo você não vai ter novos clientes e nem vai cativar ainda mais aqueles que você já tem.

Imagem de JackieLou DL por Pixabay