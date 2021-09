CIEE promove o eSport

Em outubro o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE irá expandir novamente o seu leque de eventos. O eSport, que já tinha lugar garantido nas últimas edições da Expo CIEE, passa a ter evento próprio, o Torneio CIEE de eSports.

Poderão participar do evento jovens e adolescentes a partir dos 14 anos, divididos em equipes com até seis integrantes, sendo quatro titulares e dois reservas. O campeonato 100% on-line elegeu o Free Fire como jogo oficial e espera reunir 480 times de todo Brasil. As inscrições começam no dia 18 de outubro, o evento terá início em 14 de novembro e a final, ao vivo, está prevista para 5 de dezembro.

CIEE 57 anos – Transformando vidas, construindo futuros

Desde sua fundação, há 57 anos, o CIEE se dedica à capacitação profissional de estudantes por meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma nova frente socioassistencial com a aprendizagem. Em paralelo, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

5 FATOS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CIEE

1- É uma entidade beneficente de assistência social, de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e não tem qualquer vinculação com os governos, Sistema S (Sesi, Sesc, Senai) ou entidades de classe.

2-Promove o acesso e a integração ao mundo do trabalho a adolescentes e jovens por meio da oferta de programas de estágio e aprendizagem.

3-É uma entidade qualificada para ministrar os encontros de capacitação socioprofissional a aprendizes.

4-É mantida por contribuições de empresas e órgãos públicos parceiros nos programas ofertados. Nada é cobrado dos jovens e adolescentes beneficiados.

5-É dirigido com um conselho composto por educadores, profissionais liberais e empresários, todos voluntários.