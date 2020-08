Acer anuncia monitores gamers da linha Nitro com tecnologia AMD FreeSync

XV280K se destaca pela tela de 28″ 4K UHD. Já o modelo KG271-P possui taxa de atualização de 165Hz

Reforçando o seu posicionamento no mercado gamer brasileiro, a Acer apresenta dois monitores gamers para o público: XV280K e KG271-P. Os novos modelos se destacam pela imersão proporcionada aos jogadores durante as partidas. Os monitores fazem parte da linha Nitro da empresa e contam com AMD FreeSync, tecnologia que elimina quebras na imagem e oferece experiências de jogos muito suaves, minimizando o atraso e a latência.

“Os novos modelos contam ainda com tecnologia Acer ComfyView e BluelightShield, que otimiza a luminosidade e reduz os reflexos da luz ambiente na tela, proporcionando um melhor conforto visual mesmo após longas sessões de jogos. O lançamento desses monitores gamers só reforça o compromisso da Acer em proporcionar os melhores equipamentos para o seu público”, comenta Renato Almeida, gerente de produtos sênior da Acer Brasil.

XV280K

Com tela de 28” 4K UHD do tipo IPS, o modelo XV280K chega ao mercado brasileiro para entregar imagens mais nítidas, levando a experiência visual para um novo nível. Com isso, o equipamento além de atender aos jogadores, é ideal também para os profissionais que trabalham com edição de vídeo e precisam de um monitor com tela de alta resolução e perfeita saturação de cores. O design ZeroFrame praticamente elimina as bordas para que o usuário tenha uma verdadeira imersão no jogo ou no trabalho. O XV280K conta ainda com tecnologia DCI-P3, ideal para quem produz conteúdos que exigem uma explosão de cores. Além disso, o equipamento possui ergonomia no ajuste de altura, inclinação e rotação.

KG271-P

O monitor gamer Acer KG271-P possui display 27” Full HD 1920 x 1080 com painel TN. A taxa de atualização do modelo é de 165Hz. O tempo de resposta ultra veloz é de apenas 0.7ms, o que acelera as transições e não trava nas horas mais importante do game. Com isso, é possível ter uma experiência visual extremamente realista. O ângulo de inclinação é ajustável em até 15° perfeito para proporcionar mais conforto nas mais longas batalhas. Além disso, o design ZeroFrame praticamente elimina as bordas para que o usuário tenha uma verdadeira imersão no jogo. O monitor gamer Acer vem com entradas HDMI (2.0), DVI (Dual Link), DisplayPort (1.2), SPK, Audio in e Audio out.

Os dois monitores gamers e outros produtos da Acer podem ser adquiridos na Acer Store. Para mais informações do portfólio gamer da empresa também podem ser encontradas no site Feito Pra Quem Joga.

ACER

Fundada em 1976, a taiwanesa Acer é uma empresa de tecnologia dedicada à concepção, venda e suporte de produtos inovadores que melhoram a vida das pessoas e as mantém atualizadas e conectadas. Com cerca de 7 mil funcionários, a Acer engloba desde tecnologia ligada à Internet das Coisas para jogos a realidade virtual, com equipe dedicada à pesquisa, design, marketing, venda e suporte de produtos e soluções que quebram barreiras entre pessoas e tecnologia. No Brasil, a Acer está presente há 11 anos e encontra-se entre as líderes em faturamento e volume de vendas no varejo. Com sua linha atual de produtos focada em notebooks, monitores, projetores e acessórios para diversos tipos de uso, a Acer possui equipamentos com alta performance, design com conteúdo e recursos eficientes e inovadores para o gamer, designer, educadores, escritórios e uso doméstico.

