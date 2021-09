Tons de nude: qual o ideal para você?

Conheça os diferentes tons de nude e descubra o ideal para a sua pele.

Você já comprou um sapato tom de nude, mas achou que não ficou bom? Isso também pode acontecer na hora da compra de batons, calcinhas, vestidos, esmaltes, etc. Temos a mania de ligar o nude a um mesmo tom, que é o tom da pele. No entanto, existem diferentes tons de pele, principalmente em um país multirracial como o Brasil.

Hoje, muitas marcas trazem diversos tons de nude em sua cartela. Isso se tornou um conceito de representatividade e união, a fim de abranger todos os tons de pele por meio da diversidade. Acompanhe este conteúdo para entender mais sobre o tema e descobrir o tom ideal para você.

Qual tom de nude combina mais com a sua pele?

Há quem ainda pense que nude é aquele tom bege claro ou rosado. Porém, ele não se refere a uma cor específica. Esse termo vem do termo “nu”, ou seja, que ficará “transparente” no seu corpo.

Nesse sentido, o nude não acrescenta cor. Para isso, é preciso que ele seja o tom mais próximo possível do da sua pele, com profundidade e temperatura compatíveis com a sua coloração. Sendo assim, o que é a cor nude para você pode ser diferente para outra pessoa.

Muitas vezes, vemos produtos sendo identificados como nude, como roupas e maquiagens que têm a ver com um tom bege claro ou levemente rosado. Contudo, isso exclui a diversidade de tons de pele que existe no mundo.

Por isso, atualmente, diversas empresas exploram esses tons a fim de oferecer produtos cada vez mais personalizados às características naturais das pessoas.

Do tom quente ao tom frio

Os tons de nude variam desde o tom mais claro aos mais escuros. Na moda íntima, é possível entender isso melhor. Afinal, as calcinhas e sutiãs mais básicos são peças-chave para o dia a dia, além de serem excelentes para utilizar com roupas claras, que geram certa transparência.

Veja alguns exemplos de tons de nude:

bege claro;

bege médio;

bege escuro;

amêndoa;

canela;

chocolate;

caramelo;

cacau.

Com essa lista, é possível ter mais noção dos tons de nude, certo? Então, lembre-se de sempre estudar e treinar o seu olho para encontrar o seu tom dentro das variações. A partir disso, você é capaz de criar diferentes looks com peças nudes, que ajudam a alongar a silhueta e neutralizar a composição.

Teste de coloração pessoal

Outra forma de descobrir qual é o seu tom de nude ideal é por meio da análise de coloração pessoal. Isso ajuda você a identificar as cores que te deixam mais bonita e a escolher peças de roupas que te valorizam.

Esse teste é feito a partir de tecidos que avaliam a saturação, o valor e a temperatura da pele. Com isso, é possível descobrir qual se o seu tom de pele é quente, frio ou neutro e a cartela de cores ideal para cada subtom. Basicamente, a função da análise de coloração pessoal é encontrar as cores que uniformizam e harmonizam os traços do rosto. Interessante, não?

Agora que você entende sobre os tons de nude e conferiu as nossas sugestões de como encontrar o ideal para a sua pele, experimente! Faça testes com peças de roupas e outros produtos até encontrar o ideal, que valorize o seu corpo e o deixe confortável.

A dica final é: o tom de nude ideal não deve contrastar demais com o tom da sua pele. Se isso acontece, ele deixa de ser nude. Então, tenha isso em mente e boa sorte!