SINHORES promove semana do Turismo com 150 vagas em cursos gratuitos

Serão três turmas diferentes com aulas online que acontecerão entres os dias 28, 29 e 30 de setembro

Com o fim das restrições de horário e capacidade de atendimento, o setor de hotéis, restaurantes, bares e similares está otimista para retomada econômica. Pensando nisso, o SINHORES – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São José dos Campos vai promover a Semana do Turismo, com a oferta de 150 vagas em cursos online e gratuitos, com certificado, para quem trabalha ou tem interesse em atuar na categoria.

Dia Mundial do Turismo

As aulas acontecem entre os dias 28, 29 e 30 de setembro através da plataforma Microsoft Teams e os interessados poderão optar entre três turmas diferentes: Desenvolvimento Regional da Qualidade Turística, Mercado Turístico e Elaboração de Projetos Turísticos e de Hospitalidade.

Antonio Ferreira Junior, presidente do SINHORES São José dos Campos e região

“Vinte e sete de setembro é o Dia Mundial do Turismo e para celebrar a data pensamos em uma semana com atrações que fossem de interesse de todo o trade e nada melhor do que disponibilizar aulas gratuitas para transmitir e disseminar conhecimento”, destaca Antonio Ferreira Junior, presidente do SINHORES São José dos Campos e região.

“Cursos Gratuitos”

Para participar, é preciso ser maior de 16 anos, ter acesso à internet e preencher a ficha de inscrição que está disponível no site do SINHORES: www.sinhores.com.br – seção “Cursos Gratuitos”. É possível se inscrever em mais de um curso, mas as vagas são limitadas.

AGENDA DE CURSOS SETEMBRO – SEMANA DO TURISMO 2021

DATA HORÁRIO CURSO LOCAL 1 28/09(terça-feira) Das 14h às 17h Desenvolvimento Regional da Qualidade Turística Microsoft Teams 2 29/09(Quarta-feira) Das 09h às 12h Mercado Turístico Microsoft Teams 3 30/09(Quinta-feira) Das 14h às 17h Elaboração de Projetos Turísticos e de Hospitalidade Microsoft Teams

SOBRE OS CURSOS

1 – Desenvolvimento Regional da Qualidade Turística

OBJETIVOS: Discutir as estratégias e ações para o pleno desenvolvimento da qualidade de serviços do município e da região.

PROGRAMA:

– Aspectos Conceituais

– Qualidade Turística

– Ações e Estratégias de Desenvolvimento

– Estudo de Caso

2 – Mercado Turístico

OBJETIVOS: Demonstrar os conceitos e dinâmicas modernas de estrutura, organização e desenvolvimento mercadológico das atividades turísticas nos municípios.

PROGRAMA:

– Conceitos e Princípios

– O Mercado Turístico

– Administração Pública e o Mercado

– Atividades Programadas

3 – Elaboração de Projetos Turísticos e de Hospitalidade

OBJETIVO: Desenvolver o roteiro- base para a elaboração de novos projetos em prol do turismo e da hospitalidade regional.

PROGRAMA

– Aspectos Conceituais

– Projetos Turísticos e de Hospitalidade

– Elaboração de Projetos

– Exercícios

SOBRE OS INSTRUTORES

Celso dos Santos Silva

Graduado em Turismo, Ph.D e Pós-Doutor nos USA (Orlando- Flórida), Aperfeiçoamento na Escola Superior de Turismo de Baleares, Universidade de Salamanca e Fundo Social Europeu (Espanha) em Gestão Turística e de Empresas de Hospitalidade.

Consultor da Cntur e Abresi.

Carmen Guarize

Graduada em Administração Hoteleira e Mestre em Turismo, Aperfeiçoamento na Escola Superior de Turismo de Baleares e Universidade de Salamanca (Espanha) em Gestão Turística e Empresas de Hospitalidade. Vivências Internacionais nas Américas do Sul, Norte, Central e Europa.

Consultora da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo e Abresi.

SINHORES

O SINHORES é o sindicato Patronal que representa a categoria de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares em 18 cidades do estado de São Paulo: Caçapava; Campos do Jordão; Guararema; Igaratá; Jacareí; Jambeiro; Monteiro Lobato; Natividade da Serra; Paraibuna; Redenção da Serra; Santa Branca; Santa Isabel; Santo Antônio do Pinhal; São Bento do Sapucaí; São José dos Campos; São Luiz do Paraitinga; Taubaté; Tremembé.