Como bloquear e desbloquear painel lava e seca samsung?

Os eletrodomésticos estão cada vez mais se adaptando às necessidades dos consumidores, a trava de segurança do painel de lava e seca da Samsung é um exemplo. Contudo, com a utilização incorreta desse dispositivo, você pode acabar precisando do auxílio de profissionais de assistência técnica Samsung.

Quem tem crianças em casa, reconhece a importância de dispositivos como o travamento do painel de uma lava e seca. Muitas pessoas já ouviram falar de acidentes com crianças e máquinas de lavar.

Pensando nisso, selecionamos o que você precisa saber sobre o travamento e destravamento do painel de lava e seca da Samsung. Além disso, continue lendo e saiba como uma assistência técnica da Samsung pode ajudar nesse processo.





Importância do travamento de painel de lava e seca

Os aparelhos de lava e seca possuem painel de travamento, e além dele, um bloqueio para crianças. Indispensável para famílias que querem evitar acidentes, que podem causar inúmeros problemas.

Para acionar essa trava basta identificar a sigla “CL” (Child Lock) em seu dispositivo. Caso você não tenha crianças em casa, é possível desativar essa opção.

É importante que você tome cuidado durante esse processo, para que sua lava e seca não sejam danificadas e para que você não precise fazer a contratação dos serviços de assistência técnica lava e seca Samsung.

Como bloquear e desbloquear painel de lava e seca?

De acordo com o atendimento online da Samsung, para que você consiga bloquear ou desbloquear o painel de segurança de sua lava e seca, para evitar com que crianças brinquem com o produto, basta pressionar os botões Tempo e Sinal simultaneamente por 3 segundos.

Caso você não consiga ativar ou desativar essa trava de segurança, é importante que você procure uma assistência técnica Samsung em São Paulo ou em uma região mais próxima de você.

Auxílio de assistência técnica da Samsung

Tenha cuidado caso você tenha que fazer o desbloqueio ou bloqueio de sua lavadora, não faça o destravamento caso você tenha crianças em casa, essa ferramenta é indispensável para garantir a segurança de suas crianças!

Além disso, como já citado anteriormente, contar com uma autorizada Samsung lava e seca é importante, principalmente, pois, os profissionais de uma assistência técnica autorizada têm experiência e entendem dos aparelhos da Samsung.

Desse modo, você garante um serviço completo, de qualidade e evita problemas futuros com sua lava e seca. Portanto, não negligencie a importância de contar com especialistas de uma assistência técnica lava e seca Samsung!

Imagem de Steve Buissinne por Pixabay