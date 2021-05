SabespDigital: Quer alterar a data de vencimento da conta? Vá à Agência Virtual

Consumidor pode escolher entre seis opções no site www.sabesp.com.br

O consumidor da Sabesp que quiser alterar o dia de vencimento de sua conta, escolhendo a data mais conveniente para organizar suas finanças, pode fazer isso de forma simples e prática: pela Agência Virtual, no site www.sabesp.com.br.

Agência Virtual

Para fazer a alteração, é preciso ter em mãos o RGI (Registro Geral do Imóvel), número que identifica o imóvel e pode ser encontrado na parte superior esquerda de uma conta, e o CPF. Pessoas jurídicas devem fornecer o CNJP ou a inscrição estadual.

Sabesp

O cliente terá à disposição seis opções de data para sua escolha: 1º; 5; 10; 15; 20; ou 25. A dica é escolher uma pouco depois da que o consumidor recebe salário ou pagamentos. Lembrando que esta alteração não é válida para contas já emitidas.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Se desejar, o consumidor pode aproveitar a Agência Virtual também para incluir sua conta no débito automático. Basta preencher e imprimir o formulário disponível no site e entregá-lo ao banco no qual possui conta. Ou ir direto ao banco, seja a agência física ou internet banking.

O espelho da conta continua chegando ao imóvel, permitindo conferir consumo, valor e data de pagamento.

#SabespDigital