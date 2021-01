5 modelos de aparelhos entre R$ 700 e R$ 1.500 reais

Um bom smartphone pode ser adquirido com excelente custo-benefício. Confira as nossas dicas.

Já a algum tempo, os celulares deixaram de ser um item de luxo. Nos dias de hoje, em um mundo conectado, eles tornaram-se ferramentas essenciais até para algumas categorias de trabalho. Cada vez mais avançados, os smartphones têm conseguido, gradualmente, a cada nova atualização, atender às demandas dos usuários contemporâneos.

Quem busca um celular barato, diante de tantas opções disponíveis no mercado, pode ter dúvidas na hora de escolher o aparelho ideal, que supra necessidades e prioridades. A dica é sempre pesquisar. Pensando nisso, separamos cinco modelos, com o melhor custo-benefício, com valores que variam entre R$ 700 e R$ 1.500.

Motorola Moto E6 Plus

Quem quer economizar, mas não abre mão de qualidade, pode apostar no smartphone Moto E6 Plus da Motorola. Com 32 G de memória, o modelo custa entre R$ 700 e R$ 900, sendo fácil encontrá-lo tanto em lojas físicas quanto no comércio on-line.

Com câmera de 13 megapixels, outro diferencial é o seu design extremamente minimalista. O Motorola Moto E6 Plus é ultrafino, com apenas 8.6 milímetros de espessura, o que confere um toque extra de elegância ao aparelho.

Xiaomi Redmi 9A

Considerado um dos principais aparelhos de sua categoria, o Redmi 9A de 32 GB, da empresa chinesa Xiaomi, vem com o sistema operacional Android instalado e tem valores de mercado que não ultrapassam os R$ 900.

Sua câmera de 13 megapixels é um diferencial, colocando o aparelho lado a lado com modelos mais caros, que contam com câmera de mesma qualidade. Os vídeos podem ser gravados em Full HD, exatamente pela qualidade câmera. Outro ponto positivo é a qualidade da autofocagem da função de gravação de filme.

Samsung Galaxy A11

Com valores que começam em R$ 1.000, o Samsung Galaxy A11 tem 64 GB de memória, com possibilidade de expansão, sendo um dos aparelhos mais conhecido da marca coreano, parte de linha Galaxy que impulsionou a popularização da empresa no Brasil.

O aparelho ainda conta com Bluetooth, rádio e leitor de mídia. Sua câmera de 13 megapixels também é um diferencial que proporciona fotos com boa qualidade àqueles que optam pelo aparelho.

Motorola Moto G9 Play

Uma das vantagens mais apreciadas por aqueles que preferem o sistema operacional Android e os aparelhos que o comportam é a possibilidade de expansão da memória por meio dos cartões de armazenamento externo. Contudo, quem opta pelo Motorola Moto G9 Play, dificilmente vai precisar de mais espaço no celular.

Isso porque o modelo em questão, um dos mais populares da empresa, já vem com 128 GB de memória, sendo uma excelente opção para quem prioriza espaço interno. Com valores que não ultrapassam os R$ 1.300, ele ainda apresenta a possibilidade de gravação de vídeo em 4K.

Isso porque, com câmera de inacreditáveis 48 megapixels, sem dúvidas, o aparelho está em posição de vantagem em relação aos seus concorrentes na mesma faixa de preço.

iPhone 7

Quem é fã da Apple e de seu sistema operacional pode apostar no iPhone 7. Esse aparelho tornou-se um clássico da empresa americana, sendo o modelo mais barato encontrado ainda novo no mercado. Seu preço varia entre R$ 1.300 e R$ 1.500 reais.

Ele é o aparelho mais caro de nossa lista, mas, ainda assim, bastante econômico quando comparamos com os outros smartphones da famosa marca da maçã. Vale lembrar que o iPhone 7 também é o dispositivo mais barato da Apple que ainda acompanha as atualizações recentes do iOS, seu sistema operacional.