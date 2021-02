Saiba quais são as vantagens do politicamente correto dentro das empresas

Representatividade no ambiente corporativo contribui ativamente com a visão das empresas no mercado

Falar sobre representatividade é algo vital para todas as empresas hoje, visto que a pauta anda tão em alta e traz consigo um significado tão importante e necessário na sociedade atual. Para além do básico de incluir a diversidade dentro das companhias de forma geral, saber como incluir pessoas de todos os padrões no ambiente corporativo tornou-se um dos fatores mais importantes para a avaliação, tanto dos próprios funcionários, quanto do público em geral, dessas empresas.

Dentro dessa linha de raciocínio, fica a critério das companhias decidir com o setor de recursos humanos não apenas uma série de pautas inclusivas com os colaboradores, mas também processos seletivos que contribuam para uma rede de funcionários que dê oportunidades para todos que forem capacitados ao serviço, independentemente de sexualidade e etnia.

Por mais que a pauta, por vezes, fique bastante atrelada a uma obrigação, já é tempo de observar a representatividade com outros olhos dentro do mundo corporativo. Antes de pensar em “preencher cotas” para garantir uma aparência mais “politicamente correta”, é importante perceber as vantagens que a diversidade no quadro de funcionários pode trazer às empresas, além de contribuir com uma sociedade mais justa e inclusiva.

Mistura de culturas e realidades

Por vezes, as diferenças podem abalar o clima organizacional do ambiente corporativo, mas, na maior parte das ocasiões, um simples ajuste é capaz de resolver os problemas. E, uma vez resolvidos, é primordial levar o foco às qualidades que as diferenças trazem.

Realidades distintas ajudam muito a trazer às reuniões olhares diferentes sobre determinados assuntos – algo muito promissor para a avaliação do que as empresas têm a oferecer para a sociedade. Ter uma equipe diversa significa também ter um bom auxílio para compreender a visão dos clientes e do público sobre determinados serviços prestados ou produtos ofertados, já que a diversidade compreende mundos que vão além do ambiente corporativo no qual os colaboradores estão inseridos.

Responsabilidade social

Para sair à frente dos concorrentes, a representatividade precisa ser vivenciada honestamente dentro das empresas, além das boas práticas à sociedade que são praticadas pelas companhias. Hoje, as empresas “politicamente corretas”, que contribuem com o combate à degradação do meio ambiente e também o repúdio às injustiças sociais, ganham maior destaque sobre as companhias que não agem desta forma.

Parece besteira, mas essa iniciativa – que, por vezes, é tão pequena para a empresa, mas tão significativa para as companhias – pode mudar positivamente a posição da empresa dentro do mercado. Quanto mais inclusiva, maior é a confiabilidade passada para o público e há maior tendência de fidelizar consumidores.

Sendo assim, é importante destacar as ações mais voltadas à pauta da representatividade como um benefício conjunto das próprias empresas com a sociedade. Como já foi dito e repetido por tantos filósofos e pensadores atuais, isso vai muito além das cotas.

Foto:Divulgação