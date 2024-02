TIGGO 7 SPORT: UMA NOVA EVOLUÇÃO NO SEGMENTO DE UTILITÁRIOS ESPORTIVOS MÉDIOS

Com 25 mil unidades comercializadas desde seu lançamento em 2019, o CAOA Chery Tiggo 7 ganha uma nova versão que agrega qualidade, desempenho, tecnologia e preço competitivo;

– SUV conta com o maior espaço interno da categoria. Volume do porta-malas é de 525 litros;

-Produzido na fábrica da CAOA Montadora, em Anápolis (GO), nova versão chega com o motor 1.5 Turbo Flex e moderna transmissão CVT de 9 velocidades;

A CAOA Chery lança uma nova versão de entrada para o segmento de SUVs médios, no Brasil. Assim como o lançamento do Tiggo 5x Sport, o novo CAOA Chery TIGGO 7 Sport 2025 traz ainda maior competitividade para o segmento e mantem os principais quesitos que levaram as versões anteriores deste modelo, a um grande sucesso de vendas e de crítica.

A chegada das versões Sport, primeiramente no Tiggo 5x e, agora, no lançamento do Tiggo 7 Sport, se enquadra na “política de preço justo”, além de fazer parte da filosofia da CAOA em oferecer produtos com alta qualidade, tecnologia e design sem abrir mão de importantes itens de conforto e segurança.

O CAOA Chery Tiggo 7 Sport chega ao mercado com um motor 1.5L VVT Turbo Flex que entrega 150 cv (etanol)/ 147 cv (gasolina) @ 5.500 rpm e 21,4 kgfm de torque entre 1.700 e 4.000 rpm. A engenharia da CAOA, no Brasil, desenvolveu novas estratégias de integração entre o controle do motor e o câmbio automático CVT de 9 velocidades simuladas. Totalmente redesenhado, o conjunto proporciona ao veículo ganhos em desempenho e uma dirigibilidade ainda mais focada no conforto.

Além de uma nova aplicação e novas calibrações de motor e transmissão automática, o modelo conta com alavanca do tipo Joystick que permite trocas manuais e que se tornou marca registrada da CAOA Chery.

Reconhecida no Brasil pela sua qualidade e sofisticação, a linha Tiggo é produzida pela CAOA Chery com a máxima de não vender carros e, sim, tecnologia. Desta forma, a versão Sport continua a entregar os principais “features” do seu segmento.

Com o mesmo DNA da linha PRO, a versão Sport segue com itens como suspensão independente e freios a disco com ABS e EBD nas 4 rodas, Controle Eletrônico de Estabilidade e Tração, além de Sistema Auxiliar de Partida em Aclives. Ainda como herança das versões PRO, estão as setas em LED nos retrovisores, faróis Full LED, luzes de rodagem diurna e faróis de neblina com assistência para curvas, todos em LED.

No design, a identidade do TIGGO 7 Sport transmite imponência e requinte. Este refinamento foi recentemente aprimorado com o lançamento da nova grade dianteira “Big Diamond”, implementada a partir de janeiro deste ano (2024) em toda a linha de SUVs produzidas na planta de Anápolis (GO). A proeminente lateral é marcada pelo visual robusto das rodas de Liga aro 18″ Sport, rack de teto, antena Shark e uma moldura cromada única ao redor dos vidros. O design traseiro traz os característicos aerofólio e brakelight, além de lanternas com luz de posição panorâmica em LED e luzes de neblina traseiras (direita e esquerda).

O SUV também se destaca pelas dimensões internas. São 4.500 mm de comprimento, 1.842 mm de largura e uma distância entreeixos de 2.670 mm o que torna o Tiggo7Sport uma referência em conforto interno para todos os ocupantes. Outro ponto forte é o porta-malas que é o maior da categoria, com capacidade para 525 litros, permitindo acomodar as bagagens de toda a família.

Além da marcante luz ambiente multicolorida presente no habitáculo do veículo e do painel de instrumentos digital colorido em tela LCD/TFT de 12,3 polegadas, o interior conta com extenso pacote ergonômico como: assentos com ajustes elétricos de posição para o motorista e passageiro, regulagem lombar no banco do motorista, central multimídia de 10,25″ de alta definição com comandos sensíveis ao toque, console central elevado com comandos ergonomicamente instalados, volante multifuncional com base reta e revestimento premium com costura aparente, carregador de celular por indução e ar-condicionado digital eletrônico, além de um acabamento sofisticado e uma série de itens de conforto, tecnologia e segurança que transformam a experiência a bordo do TIGGO 7 Sport.

TIGGO 7 Sport

O TIGGO 7 Sport chega ao mercado com preço de lançamento de R$ 134.990,00, garantia de três anos para o veículo completo, cinco anos para o motor e câmbio. O veículo completa a linha que já conta com as versões Tiggo7 Pro Max Drive e Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive.

A nova versão está disponível nas cores Branco Perolizado, Preto Metálico e Cinza Metálico. Com mais essa receita de sucesso, a CAOA reforça o lema que em toda a concepção de seus produtos e serviços, “o Cliente é, sempre, nosso maior ativo”.

CAOA Chery

Para mais informações sobre este lançamento e outros produtos CAOA Chery, consulte o site www.caoachery.com