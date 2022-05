Investimentos em saneamento básico em Ubatuba já somam R$ 46,7 milhões

Além da ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Principal, que será entregue ainda em 2022, a Companhia já deu início a uma nova obra de melhorias e adequação dos sistemas de esgoto da região central

Boa notícia para Ubatuba. A Sabesp acaba de anunciar o início das obras de melhoria e adequação dos sistemas de esgoto, um empreendimento de grande importância para o saneamento básico no município, com duração estimada em 720 dias. O sistema agora se tornará o último ponto da coleta de todo o esgoto da região central, sendo encaminhado para tratamento na Estação Principal, que também está em obras, com avanço de 66% e previsão de término ainda em 2022.

Ubatuba

Os empreendimentos se complementam, integram o Programa Onda Limpa e somam investimentos da ordem de R$ 46,7 milhões e cerca de 400 oportunidades de trabalho somente em Ubatuba. O trabalho garante mais qualidade de vida à população e beneficia o meio ambiente do município.

As obras de melhorias dos sistemas de esgoto (Estação Elevatória de Esgotos Final – EEE Tamoios), que começam agora em maio, marcam um ano de grandes investimentos para o município. Ubatuba assinou contrato com a Companhia no segundo semestre de 2020 e agora já está recebendo o maior valor de investimentos previstos para o Litoral Norte em saneamento básico – R$ 687 milhões.

EEE Tamoios

Para a EEE Tamoios – responsável pelo bombeamento do esgoto coletado –, serão investidos R$ 24,9 milhões na execução de redes coletoras, ligações domiciliares, estações elevatórias de esgoto e de bombeamento e emissários que percorrerão grande parte da avenida Iperoig, para encaminhamento dos efluentes descartados pelos imóveis. Além da região central, o empreendimento contemplará diretamente uma população de 88 mil pessoas residentes nos bairros Itaguá, Perequê-Açu, Estufa 1, Estufa 2, Tenório e Cruzeiro.

Enquanto esse empreendimento se inicia, a Sabesp já prepara a entrega da ampliação da Estação de Tratamento de esgoto (ETE) Principal – obra no valor de R$ 21,8 milhões iniciada em 2020 em benefício de 136 mil moradores dos bairros Perequê-Açu, Centro, Itaguá, Estufa I, Estufa II e Jardim Carolina.

Além do Programa Onda Limpa Litoral Norte, na área de abastecimento a Sabesp segue também investindo em obras de melhoria para 21 bairros e uma população de 118 mil habitantes. O trabalho faz parte do Programa Corporativo de Redução de Perdas da Companhia e prevê a implantação de 28 áreas para controle de abastecimento, além de 9 km de redes de distribuição de água.

Entre os bairros contemplados pelos trabalhos estão Parque dos Ministérios, Taquaral, Barra Seca, Perequê-Açu, Iperoig e Itaguá, entre outros. As obras têm financiamento da JICA (Agência Japonesa de Cooperação Internacional) e investimento de R$ 9,1 milhões, com previsão de término em 2022.

Sabesp

Para o superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui Cesar Rodrigues Bueno, embora Ubatuba ainda tenha muito a receber no que se refere a investimentos, “o município conta com o maior contrato de prestação de serviços em água e esgoto da região. São R$ 689 milhões com antecipação de obras importantes para os primeiros 7 anos de contratualização. Nossa missão e compromisso é com a qualidade de vida da população e preservação do meio ambiente. Isso é meta, mas precisamos andar de mãos dadas com o Poder Executivo, pois o crescimento desordenado dos núcleos habitacionais irregulares é uma realidade bastante drástica, que acaba ocasionando despejo de esgoto não tratado nos cursos d’água. O trabalho de regularização fundiária precisa estar fundamentalmente alinhado ao contrato, que pode ser alterado de acordo com as necessidades de Ubatuba. Estamos nas ruas todos os dias pela população e acredito que num futuro próximo a cidade e a população terão muito a comemorar. Vamos em frente!”, finalizou Bueno.