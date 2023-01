Jovens Embaixadores embarcam para os EUA

Os 50 selecionados passarão duas semanas nos EUA participando de oficinas sobre liderança, projetos de empreendedorismo social e reuniões com representantes do governo norte-americano

Nesta sexta-feira (13), 50 estudantes da rede pública do Brasil embarcam para os Estados Unidos como parte da 21a edição do programa Jovens Embaixadores. Os selecionados, entre cerca de sete mil inscritos, têm de 15 a 18 anos, excelência acadêmica, conhecimento da língua inglesa e engajamento em iniciativas de empreendedorismo/impacto social. A viagem, que acontece de 13 a 28 de janeiro, é financiada pela Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil e conta com o apoio de parceiros dos setores público e privado. Clique aqui para conhecer os participantes.

De 10 a 13 de janeiro, eles se reuniram em Brasília para entrevistas de visto, atividades preparatórias para o intercâmbio e um encontro com a Ministra Conselheira interina da Embaixada e Consulados dos EUA, Michelle Esperdy. A primeira parada é a capital dos EUA, Washington D.C. Depois, divididos em grupos menores, seguem para quatro cidades norte-americanas: Pensacola (Florida), Huntsville (Alabama), Kalamazoo (Michigan), Raleigh (Carolina do Norte).

“O programa Jovens Embaixadores muda vidas e fortalece os vínculos de amizade e compreensão entre nossos dois países. Queremos que essa experiência seja de mão dupla porque o Brasil e os Estados Unidos têm muito em comum e podemos aprender bastante uns com os outros,” disse Esperdy. Os Jovens Embaixadores também vão participar do “Youth Ambassadors Alumni Summit”, em Washington D.C., em comemoração aos 20 anos do programa.

Sobre o programa Jovens Embaixadores:

Criado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil em 2003, o programa conta com a parceria do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), das Secretarias Estaduais de Educação, da rede de Centros Binacionais Brasil-EUA e da USBEA – rede de ex-bolsistas de programas de intercâmbio do governo norte-americano. O programa também conta com o apoio institucional das empresas FedEx, MSD e SMTour, e é implementado no Brasil pela Associação do Grupo Mais Unidos. Desde 2010, o programa beneficia jovens de todo o continente americano e conta, ainda, com um programa inverso para jovens norte-americanos representarem os EUA na América Latina. Em 21 anos de existência, 748 jovens brasileiros já participaram do programa.