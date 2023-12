Tendências em pisos: materiais e designs modernos

Confira nossas dicas para escolher pisos modernos e sustentáveis para a sua reforma

A decoração de interiores e áreas externas traz diversas tendências para 2024. Desde a volta de materiais clássicos para o mercado até a busca por materiais inovadores e sustentáveis, o que não faltam são opções para reformas com materiais modernos e de tom refinado.

Se você está pensando em fazer uma reforma e tem vontade de renovar o piso da sua casa, prestar atenção nas tendências é fator essencial para fazer as apostas certas. Além de pensar em tinta para piso e cores, é importante conhecer os tipos de piso em alta e como usá-los para combinar com o design da sua casa.

Fizemos uma lista com diversas tendências em pisos para o próximo ano. Confira abaixo:

Pisos mix e match

Uma das tendências é o piso “mix e match”. Na tradução para o português, “misturar e combinar” é uma aposta para um visual ousado e harmônico. Esse tipo de material é bastante resistente e possui diversos formatos, estilos e texturas. Ele é o tipo de piso ideal para quem busca combinar cores e formatos diferentes na decoração de ambientes.

Pisos vinílicos e laminados

Os pisos vinílicos e laminados seguem em alta no próximo ano. O piso vinílico se destaca pela boa durabilidade e resistência à umidade. Além disso, esse tipo de piso é bastante prático, sendo fácil de ser instalado e de ser limpo. No mercado, é possível encontrar opções com diferentes estilos e cores, que imitam materiais como madeira, pedra e até modelos em formatos mais modernos.

Já os pisos laminados são uma ótima escolha para quem precisa de durabilidade e facilidade de instalação e manutenção. Assim como o vinílico, o piso laminado pode ser encontrado em diferentes modelos e estilos, imitando o piso de madeira, de pedra ou até de cerâmica com aspecto natural.

Piso parquet

O piso parquet é um clássico que está voltando com tudo. Com design geométrico, esse tipo de piso traz um toque vintage a ambientes com decoração mais moderna, promovendo o contraste entre o novo e o antigo. Há diversos modelos de piso parquet, desde o mais tradicional até peças com formas geométricas personalizadas.

Piso linóleo

Uma das principais tendências no mercado de pisos são os pisos sustentáveis e ecológicos. E o piso linóleo é um dos principais modelos sustentáveis do mercado. Esse tipo de piso se destaca por ser impermeável e trazer um efeito emborrachado ao ambiente, já que é antiderrapante.

Com boa resistência e durabilidade, o piso linóleo pode ser instalado em ambientes de grande movimento e também em ambientes internos e até áreas externas. Além disso, esse piso tem manutenção simples e instalação prática. Há uma variedade de cores e acabamentos no mercado.

Piso de bambu

Outro tipo de piso ecológico em alta é o pisco de bambu. O bambu é uma madeira de crescimento rápido e que permite uma produção anual substancial. Com isso, pisos desse material são bastante indicados para quem se preocupa com o meio ambiente.

Além disso, o bambu é um material com alta taxa de absorção de carbono e é muito resistente e durável. Ele pode ser instalado tanto em áreas externas como internas, inclusive, em locais com grande movimento de pessoas.

Piso de madeira de demolição

A madeira de demolição é uma madeira obtida de estruturas de construções e móveis antigos. Dessa forma, esse tipo de piso também pode ser considerado sustentável. O mais indicado é usar a madeira de demolição como piso em áreas com decoração mais moderna e minimalista para trazer um toque refinado e mais conforto térmico e acústico.

Com as nossas dicas, você tem tudo o que precisa para escolher um piso que combine sustentabilidade e modernidade. Todos os modelos citados possuem diversas opções disponíveis no mercado, que trazem tonalidades, texturas e estilos diferentes.

