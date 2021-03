Tecnologia em vendas: Plataforma de CRM

Onde quer que a gente esteja ou aonde quer que a gente vá, uma realidade é incontestável: a tecnologia está presente em tudo o que nos rodeia. E já que esse é um caminho sem volta, ousamos dizer que no mundo dos negócios, ignorar a força onipresente de uma tecnologia em vendas, como uma plataforma de CRM, é dar as costas para as necessidades do consumidor e perder competitividade no mercado.

Como gestor de uma empresa, provavelmente você já deve ter notado que hoje está cada vez mais difícil alcançar novos clientes e obter a margem de lucro esperada ao final do mês.

Se por um lado a tecnologia facilitou a vida do consumidor, que está mais exigente, conectado e com o poder de compras literalmente em suas mãos – por aplicativos e smartphones –, por outro ela trouxe grandes desafios para as empresas.

Sem dúvidas, o principal deles foi a necessidade de utilizar tecnologias como aliadas em suas estratégias de crescimento. E nesse sentido, é impossível não citar a importância de um software de CRM para melhorar o desempenho das equipes e o relacionamento com o cliente.

Por isso, falaremos abaixo com mais detalhes como a tecnologia em vendas, sobretudo a do CRM, pode ser vantajosa para o seu negócio. Confira!

Tecnologia em vendas: como uma plataforma de CRM ajuda a sua empresa

De forma resumida, a sigla CRM significa em inglês Customer Relationship Management. Traduzindo para o português, o CRM é a Gestão de Relacionamento com o Cliente. Dito isso, talvez você tenha se perguntado: mas onde que a tecnologia em vendas entra no CRM, se a sua finalidade é gerenciar o relacionamento com o cliente?

Pois saiba que nesse momento as funções e os benefícios de um software de CRM saem melhor que a encomenda. Tudo porque o CRM vai muito além da venda, uma vez que ele está focado na construção de um relacionamento mais saudável e próximo com o consumidor.

As vendas são uma consequência dessa boa relação com o cliente, porque ele terá a empresa como primeira opção na hora da compra e ainda propagará a marca para amigos e familiares – a famosa e importante divulgação boca a boca.

Além disso, o uso de uma tecnologia em vendas, como uma plataforma de CRM, ajuda qualquer negócio a entender os caminhos percorridos pelo cliente até a aquisição de um produto ou serviço. No tópico a seguir, preparamos alguns exemplos de CRM nas estratégias de vendas. Vamos lá!

Vendas com método de mensagens

Um dos melhores benefícios no uso da plataforma de CRM é a possibilidade de adotar vendas com métodos de mensagens. De maneira geral, essa estratégia nada mais é que integrar todos os canais de comunicação da sua empresa diretamente na interface de um CRM.

Então vamos imaginar a seguinte situação. Você percebeu que os seus clientes gostam de se comunicar pelo Facebook Messenger. Para evitar que essas mensagens se percam no aplicativo e ainda não recebam nenhum filtro de segmentação ou agrupamento de informações importantes sobre essa pessoa, você pode conectar a ferramenta a um bom software de CRM.

Assim, todas os dados do cliente estarão reunidos em um só lugar, dando uma visão 360º das etapas do funil de vendas para as equipes.

Além disso, é possível criar modelos de mensagens automáticas e personalizadas conforme o nível de interação com esse lead. Sem contar, ainda, outras vantagens como:

● Envio de mensagens rápidas para o cliente avaliar a sua experiência com a marca;

● Rastreio de estatísticas e desempenho da equipe de vendas;

● Automação com chatbots.

Tecnologia em vendas: facilidade para fechar negócios com um CRM

No início do texto, nós mencionamos que o consumidor está cada vez mais conectado e exigente. Isso demanda das empresas um esforço enorme para atrair a atenção do lead com a mensagem certa, entender as suas necessidades e entregar a solução que ele busca.

Com base nisso, o CRM trabalha justamente para reunir continuamente as informações de cada pessoa que entra em contato com a empresa. Por exemplo, essa tecnologia em vendas ajuda a construir um funil de vendas automatizado, facilitando para que a equipe entre em contato com um lead no momento em que ele sinaliza positivamente para isso.

Esse recurso do CRM impacta de maneira direta no ciclo de vendas, na hora de fechar um negócio. Além de surpreender o cliente com um atendimento rápido e certeiro.

Controle no atendimento com o uso de tecnologia em vendas

Uma plataforma de CRM oferece mais uma finalidade muito útil para as equipes de vendas e até mesmo de marketing. Em um único feed é possível controlar informações que facilitam a rotina de trabalho dos vendedores, como prazos, registros, detalhes e dados dos clientes que podem ser compartilhados entre eles.

Além disso, uma boa tecnologia de CRM oferece um serviço de armazenamento em nuvem para proteger arquivos e dados. Tudo isso ajuda a manter a equipe bem alinhada com os objetivos do negócio, motivada e produtiva, pois evita que tarefas desnecessárias e desencontros na comunicação afetem o dia a dia das vendas.

Como você viu neste artigo, é possível e acessível utilizar tecnologia em vendas, baseada nas vantagens do CRM, para atrair cada vez mais clientes e torná-los fiéis à sua marca.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay