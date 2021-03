GCM implanta autuação eletrônica de trânsito em São José

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da GCM (Guarda Civil Municipal), implantou a autuação eletrônica de trânsito com o objetivo de aprimorar, desburocratizar e agilizar o trabalho.

Prefeitura de São José dos Campos

O novo sistema começou a vigorar neste mês e substitui as multas feitas através de talões.

Foi implantado um aplicativo nos tablets dos guardas que atuam com viaturas elétricas e com motos. Posteriormente, o serviço será ampliado para os celulares utilizados pelos agentes.

Agilidade

Desde 2017, a Guarda Civil Municipal passou por um processo de recuperação e melhoria de sua infraestrutura e de capacitação de seus profissionais.

Através do programa São José Unida, que reúne todas as forças de segurança para evitar a violência e reduzir os índices de criminalidade no munícipio, foi intensificada a utilização de tecnologia de ponta para tornar mais rápido e eficiente o serviço prestado diariamente à população.

Guarda Civil Municipal

A GCM foi equipada com 30 carros elétricos e 100 novos agentes foram contratados.

Também foram adquiridos novos fardamentos, armas e coletes à prova de balas, microcâmeras para utilização nos uniformes, drone, veículos, motos e tablets para melhoria do serviço prestado à população.

São José Unida

Com o programa São José Unida, a ampliação dos investimentos e ações da Prefeitura e tecnologia de ponta, a segurança pública e a Guarda Civil Municipal mantêm a liderança no ranking das 10 maiores cidades do Estado de São Paulo, segundo pesquisa realizada pela Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos) no quarto trimestre de 2020.

Carros elétricos e drone contribuíram para melhoria do serviço da GCM, que agora faz autuações eletrônicas – Foto: Adenir Britto/PMSJC