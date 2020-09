COOP PROMOVE FESTIVAL DE BEBÊ E PROJETA INCREMENTO DE ATÉ 9% NAS VENDAS

Como forma de fidelizar seus clientes e incrementar as vendas de produtos infantis em até 9%, em relação ao mesmo período do ano passado, a Coop – Cooperativa de Consumo promoverá entre os dias 4 e 20 de setembro, o Festival de Bebê, em toda a rede de supermercado e drogaria.

Dentre os produtos da categoria que deverão ter maior volume de venda estão fraldas descartáveis, xampu, toalha umedecida e sabonete.

Festival de Bebê

O festival traz como mote – Tudo mais para os bebês e toda a campanha foi inspirada na clássica comédia Olha Quem Está Falando (1989), criando situações bem-humoradas e fazendo dos bebês os protagonistas. De acordo com a área de Marketing, a ação visa apresentar ao público off e online a grande variedade de produtos que a Coop disponibiliza aos seus cooperados e clientes.

Outro diferencial desta ação será a forte utilização das redes sociais para alcançar todas as pessoas que cercam o bebê, como pais, avós e tios. Por isso, serão utilizados posts informativos, distribuídos em stories e timeline; playlists para acalmar bebês; apelos emocionais com o tom “a chegada de um bebê pede do cuidado de todos”, por exemplo; dicas de produtos para o banho do bebê; guia de limpeza do bebê e até como trocar fraldas de maneira fácil. A campanha também envolverá posts institucionais sobre facilidade de encontrar tudo para o bebê na Coop, além do reforço de influenciadores digitais em todas as praças onde atua.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.