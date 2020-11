CenterVale Shopping dá as boas-vindas ao Natal 2020

A magia do Natal chegará ao CenterVale Shopping no próximo domingo, dia 1º de novembro. Ao abrir as portas às 12 horas, o empreendimento revelará um segredo que vinha sendo guardado a sete chaves nos últimos 15 dias: os detalhes da sua decoração natalina. Neste ano incomum, em que o mundo inteiro enfrenta uma pandemia, o Natal surge com a promessa de proporcionar leveza e alegria diante de tantos desafios.

Magda Martins, gerente de Marketing do CenterVale Shopping

“Nós traremos uma temática licenciada e um personagem forte, conhecido mundialmente e querido por crianças e por adultos. Teremos decoração interna com áreas contemplativas, uma árvore máster, espaço para fotos, um brinquedo que evita o contato físico entre as crianças, e a decoração externa com luzes e uma surpresa que ficará na fachada da Rodovia Presidente Dutra e certamente encantará os clientes”, conta Magda Martins, gerente de Marketing do CenterVale Shopping.

Natal 2020

Desde a sua reabertura, em junho, o empreendimento opera com rigorosos protocolos de biossegurança e distanciamento social para garantir a integridade de todos os seus frequentadores. Entre os procedimentos implementados estão a aferição da temperatura no acesso ao interior do centro comercial, obrigatoriedade do uso de máscara, disponibilização de álcool em gel e espumas higienizadoras, além de desinfecção de todo o estabelecimento a cada três horas.

O CenterVale Shopping funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O empreendimento está localizado na Av. Dep. Benedito Matarazzo, 9403 – Jardim Oswaldo Cruz – São José dos Campos/SP.

CenterVale Shopping

Inaugurado em 28 de maio de 1987 em São José dos Campos, o CenterVale Shopping foi o primeiro grande centro comercial do Vale do Paraíba e dispõe de um mix completo e qualificado integrado por mais de 240 lojas em aproximadamente 48 mil m². Desde 2008 administrado pela Ancar Ivanhoe, uma das maiores plataformas de shopping centers do país, o empreendimento recebe uma média de 10 milhões de pessoas por ano e foi eleito pela quinta-vez consecutiva o shopping Top of Mind da região pela pesquisa IBOPE. A localização privilegiada, a presença de marcas exclusivas, as mais de 23 iniciativas de sustentabilidade e as ações de entretenimento realizadas mês a mês fazem com que o CenterVale Shopping tenha um vínculo emocional com o público que o torna único em sua essência.