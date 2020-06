Suzano remove 11,75 milhões de toneladas de CO2e da atmosfera em 2019

Número apresentado no primeiro Inventário de Gases de Efeito Estufa da nova empresa é resultado de atividades de preservação de áreas nativas e da área de plantio

A Suzano, referência global na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, apresenta seu primeiro Inventário de Gases do Efeito Estufa com dados consolidados após a fusão que deu origem à nova empresa. O resultado entre emissões e remoções de gases causadores de efeito estufa gerou um saldo positivo ambientalmente em 11,75 milhões de toneladas de CO 2equivalente em 2019. Ou seja, a companhia removeu da atmosfera quase 12 milhões de toneladas de gás carbônicoequivalente em 2019, volume equivalente a quase todas as emissões de automóveis leves e motocicletas do Estado de São Paulo durante um ano¹.

CO2equivalente

O Inventário de Gases do Efeito Estufa da Suzano indica que a companhia capturou, a partir de sua base florestal composta por áreas de plantio e de preservação, o equivalente a 15,48 milhões de toneladas de CO 2equivalente . O número é quatro vezes maior do que a emissão realizada no mesmo período, que ficou em 3,72 milhões de toneladas de CO 2 . Estes números de remoção e emissão podem variar ano a ano dependendo do volume de eucalipto plantado e colhido, o crescimento da mata nativa, a produção fabril e a quantidade de produto entregue aos clientes.

Os estudos mostram que aproximadamente 12 milhões de toneladas de CO 2equivalente das 15,48 milhões de toneladas de CO 2equivalente foram removidas da atmosfera como resultado da extensa área plantada da companhia. O número é um reflexo da quantidade de floresta de eucalipto em pé e da quantidade de madeira que foi colhida, que foi menor em 2019. Já as florestas nativas contribuíram com a remoção de 3,34 milhões de toneladas de CO 2equivalente . Este número é positivo, pois as florestas nativas estão evoluindo para estágios mais avançados. A Suzano possui uma base florestal composta por aproximadamente 1,3 milhão de hectares de área plantada e 900 mil hectares de áreas preservadas.

Levando em consideração o volume de produção da companhia em 2019, os dados apresentados pelo Inventário de Gases do Efeito Estufa mostram que a Suzano removeu 1,39 tonelada de CO 2equivalente da atmosfera por tonelada de produto² fabricado.

“Os números apresentados e a transparência de relato dos resultados reforçam o comprometimento da Suzano com a construção de um futuro mais sustentável, no qual os consumidores terão um olhar ainda mais atento à responsabilidade socioambiental das empresas”, afirma Cristiano Resende, Gerente de Sustentabilidade Institucional da Suzano. “No último ano, conseguimos capturar muito mais carbono da atmosfera do que emitimos, e seguiremos com esse movimento conforme estabelecemos publicamente em nossas metas de longo prazo”, completa o executivo.

A Suzano possui entre suas metas o objetivo de remover 40 milhões de toneladas de carbono equivalente da atmosfera até 2030. A companhia também almeja reduzir em 15% as emissões específicas de suas operações nos próximos dez anos. Com isso, pretende ser ainda mais climate positive e contribuir para mitigar os efeitos causadores de mudanças climáticas.

A apuração de impactos gerados por meio do inventário ajuda a identificar oportunidades e definir estratégias futuras. Os cálculos apresentados no documento foram feitos em conjunto com a consultoria Plantar Carbon e contaram com a auditoria externa da Bureau Veritas.

Mais informações sobre o balanço ambiental da Suzano estão disponíveis no Relatório Anual 2019 e na Central de Indicadores, uma plataforma interativa que apresenta dados quantitativos e qualitativos sobre as operações e os impactos da empresa.

¹ dados da Cetesb referentes ao ano de 2018

² Celulose, papel, fluff, papel higiênico e fralda

SUZANO

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com operações de dez fábricas, além da joint operation Veracel, possui capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. A Suzano tem mais de 35 mil colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de eucalipto, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável. A companhia possui os mais elevados níveis de Governança Corporativa da B3, no Brasil, e da New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos, mercados onde suas ações são negociadas.