COVID-19 ameaça nossas perspectivas para um futuro de energia limpa

Vamos começar com as boas notícias. Mãe Natureza está pegando ar fresco. Ela está respirando novamente – pelo menos no curto prazo.

A quase paralisação da economia industrial global pela COVID-19 reduziu drasticamente as fontes móveis e industriais de emissões de carbono. Os efeitos são tão poderosos que podem ser vistos do espaço – como nessas imagens de satélite da China.

Grande parte do mundo parou literalmente. Somente trabalhadores e empresas essenciais estão operando em muitos lugares. Em várias áreas, não há escolas abertas, escritórios, multidões e tráfego.

É o material que, se mantido, pode reduzir drasticamente nossas emissões de carbono, dando-nos uma chance de combater os piores impactos das mudanças climáticas. Infelizmente, embora nunca mais voltar ao trabalho ou à escola ou apenas fazer compras on-line possa ser atraente para alguns, isso não é provável como um estilo de vida sustentado.

A má notícia é que o COVID-19 é uma crise de saúde de proporções épicas, causando estragos incalculáveis ​​a nossas famílias, comunidades e economia. O significado de "interseccionalidade" nunca foi mais claro do que agora, quando muitas comunidades enfrentam múltiplas ameaças que se cruzam.

Por exemplo, pessoas em comunidades de baixa renda que vivem em guetos de energia com riscos tóxicos são mais vulneráveis ​​ao COVID-19 porque sofrem maiores taxas de doenças respiratórias, como a asma. Essas comunidades também são mais vulneráveis ​​às consequências econômicas da pandemia, pois os trabalhadores mais mal pagos perdem empregos ou ficam sem salário e as pequenas empresas estão fechando.

O pior é que provavelmente perderemos terreno na luta contra a maior ameaça existencial da civilização: a mudança climática. É provável que as emissões reduzidas da pandemia tenham vida curta, mas os impactos na luta global contra as mudanças climáticas podem durar muito – a menos que falemos agora.

O relatório da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 2018 nos deu 12 anos para corrigir nosso problema de carbono ou sofrer as conseqüências a longo prazo. Isso inclui impactos ecológicos que alteram a vida; eventos climáticos mais frequentes e extremos; sistemas de alimentos e água comprometidos; doenças; e perda de espécies animais que sustentam a vida.

Foi um apelo à ação. O relógio climático está correndo. Reduzimos 10 anos.

Antes da pandemia, havia muitos sinais de esperança. Apesar da abdicação federal do acordo climático de Paris, os governos municipais e estaduais e o setor privado estavam assumindo compromissos substanciais para se tornar uma economia descarbonizada sem valor zero.

Os planos climáticos e de resiliência proliferaram. Mais de 100 cidades comprometidas com o uso de 100% de energia renovável até 2040 ou 2050. Todos os setores da economia foram direcionados.

O desafio é ótimo e as oportunidades também. Isso implica descarbonizar nosso ambiente construído, incluindo manufatura, transporte, construção e operações; conversão de motores de combustão em carros e ônibus em elétricos; substituição de rodovias por sistemas de transporte de massa; eliminação de combustíveis fósseis em nosso setor de energia; descarbonizando o setor de alimentos; e trazer energia renovável ao alcance de todas as comunidades. Mais encorajadores são os esforços crescentes para priorizar os investimentos em energia limpa em comunidades vulneráveis ​​ao clima e para garantir que minorias, mulheres, veteranas, pequenas empresas e trabalhadores não sejam deixados de fora da economia limpa.

A pandemia e a economia de tanques comprometem esse progresso e diminuem as perspectivas de fortalecer a resiliência dos Estados Unidos. Cidades e estados não têm mais o luxo ou a largura de banda para avançar nos planos climáticos enquanto enfrentam a pandemia.

A demanda do consumidor por eficiências de construção e tecnologias de construção ecológica evapora em uma economia fraca. Investimentos para créditos fiscais solares são inúteis em um mercado em baixa. A perda projetada é de 120.000 empregos e US $ 43 bilhões em investimentos.

O pacote de estímulo de emergência de US $ 2 trilhões, aprovado pelo Congresso na semana passada, fornece alívio muito necessário para trabalhadores e empresas americanas devastadas pela pandemia. Silêncio, no entanto, sobre o impacto do COVID-19 no trabalho climático urgente.

Essa medida paliativa falha em fornecer um estímulo e estratégia para reconstruir a América. Isso exige um programa abrangente de resiliência para a América, com o objetivo de fortalecer nossa infraestrutura pública contra futuros desastres.

As vulnerabilidades totalmente expostas pelo COVID-19 oferecem uma bola de cristal para as consequências de uma pandemia climática global. Os impactos climáticos também têm escopo intersetorial.

As perturbações climáticas já estão afetando nossos alimentos, água, sistemas de saúde pública e economia. Uma definição de necessidades de estímulo do clima precisa ser transformadora em seu escopo.

O COVID-19 está nos ensinando que um estímulo climático eficaz criaria, em primeiro lugar, resiliência nas comunidades mais vulneráveis, abordando saúde persistente, renda, riqueza e disparidades e desigualdades raciais. Construiria um sistema de saúde resiliente e acesso universal à saúde.

Investiria em uma força de trabalho e setor de negócios mais robusta e diversificada, capaz de reconstruir nossa infraestrutura para ser mais verde e saudável. E garantiria que essa nova economia garanta uma renda viva a todas as famílias, para que possam ser resilientes em todas as circunstâncias.

Mas, de uma maneira mais profunda, precisamos refletir sobre o que o COVID-19 nos diz sobre resiliência e maneiras de recuperar nossa humanidade, fortalecer nosso capital social e prestar maior homenagem à Mãe Natureza. Se aprendemos uma coisa com o COVID-19, é que a Mãe Natureza realmente tem vantagem.