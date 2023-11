Programa de exercícios é essencial para o treino dar resultados

Plano individual pode contribuir para maior constância e motivação para a realização de atividades físicas.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de academias, segundo o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), atrás apenas dos Estados Unidos. Apesar da vasta oferta, a maior parte da população nacional não é adepta de um programa de exercícios físicos.

Segundo a pesquisa Saúde e Trabalho, realizada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) e divulgada este ano, 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticaram atividade física. O percentual daqueles que fazem exercícios diariamente é de apenas 22%.

A falta de regularidade na realização de atividades físicas e, até mesmo, a sua execução sem um planejamento adequado podem ser os responsáveis pela ausência dos resultados esperados, seja de melhorias da saúde ou mudanças na composição corporal.

O que é um programa de exercícios?

O programa de exercícios é um plano personalizado, desenvolvido por um profissional da área da saúde, para garantir a qualidade do treino. Para isso, envolve o condicionamento físico do indivíduo e a sua alimentação, com o objetivo de ativar o metabolismo e melhorar a composição corporal.

Com ele, diferentes partes do corpo são desenvolvidas, conforme a meta estabelecida, que pode ser a perda de peso ou o aumento de massa muscular. Para isso, deve incluir diferentes atividades cardiovasculares, de força e resistência, equilíbrio e alongamento.

Busca por constância é desafio

O artigo acadêmico do pesquisador da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), Marcos Petry, afirma que os resultados obtidos nas primeiras semanas de realização de um programa de exercícios influenciam em até 85% na motivação pela continuidade das atividades.

Assim, encontrar formas de manter a regularidade ao praticar exercícios é fundamental. A constância das atividades ajuda a manter o foco no objetivo principal, sendo um dos principais benefícios para quem deseja seguir um programa de exercício. Algumas dicas podem facilitar o processo.

Procure ajuda profissional

Para quem deseja iniciar um programa de exercícios, é indicado procurar um médico para realizar uma avaliação corporal. A partir disso, outros profissionais entram em cena. Um nutricionista pode auxiliar na questão da alimentação, enquanto o personal trainer irá ajudar para que o programa de exercícios seja bem executado, evitando lesões e garantindo os resultados.

Respeite o seu ritmo e prepare-se para o treino

Não são todos os dias em que é possível se dedicar 100% à execução das atividades físicas. Isso precisa ser considerado no programa de exercícios, principalmente, para aqueles de alta intensidade.

Nesse sentido, é necessário que o programa seja flexível e contemple atividades diferentes. É importante respeitar o seu ritmo e assegurar o conforto durante os exercícios. Por isso, use roupas leves, como blusas e calça legging feminina, no caso das mulheres, e shorts folgados, para os homens. Esses itens permitem fácil movimentação e melhoram a qualidade do treino. Também é importante escolher calçados apropriados, como o tênis esportivo.

Crie objetivos possíveis

É importante se conhecer nesse processo. Para definir as metas, antes é preciso considerar suas necessidades e o tempo disponível para se dedicar aos exercícios. Dessa forma, o programa se adapta ao seu dia a dia, e as atividadesficam dentro da sua realidade, evitando frustrações. Logo, à medida que os resultados são alcançados, é provável que a motivação para continuar treinando aumente.

