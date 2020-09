Dono da Century Brasil e do Vale Sul Shopping, Wagner Louis de Souza passa a integrar conselho do Desenvolve Vale

Coordenado por Kiko Sawaya, grupo de empresários tem como objetivo estimular negócios e o desenvolvimento sustentável da RMVale; entre os conselheiros, estão Adalberto Morales, Oscar Constantino e Cassiano Terra Simão

Um dos principais exemplos de empreendedorismo da região e do Brasil, Wagner Louis de Souza é o mais recente conselheiro do Desenvolve Vale. Diretor e proprietário da Century Brasil e dono do Vale Sul Shopping, ele passou a integrar o time em agosto e já participa ativamente das atividades e debates propostos pelo grupo.

Coordenado pelo empresário Kiko Sawaya, o Desenvolve Vale reúne algumas das principais lideranças empresariais dos setores produtivo, industrial e de serviços da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a RMVale, de diferentes áreas: construção civil, logística, mercado imobiliário, educação, varejo, contabilidade, direito e mídia, entre outras.

Além de se colocar como uma plataforma para promover relações empresariais e valorizar o empreendedorismo, o grupo também pauta uma série de discussões voltadas ao desenvolvimento econômico e sustentável das cidades da região.

Entre as ações, estão reuniões com alguns dos principais gestores públicos do país, especialistas, prefeitos, governadores, deputados estaduais e federais, além de secretários e ministros. Também integram o rol de iniciativas campanhas institucionais, como o encontro realizado para atrair executivos da capital à RMVale, e cartas abertas às autoridades eleitas, a fim de colocar em evidência demandas da sociedade valeparaibana.

Kiko Sawaya

A chegada de Wagner Louis de Souza ao conselho, aponta Kiko, traz ainda mais saber técnico ao Desenvolve Vale e indica a maturidade do grupo. “É um privilégio ver o encontro dessas cabeças no Desenvolve Vale. São pessoas com visão de futuro e com um histórico de geração de renda, emprego e conhecimento sem igual. Termos o Wagner ao nosso lado é um novo passo para enriquecermos ainda mais o debate em torno da construção de uma região melhor. O Wagner é um exemplo de homem, empresário e sabe tudo sobre o Vale”, afirma o coordenador do Desenvolve Vale.

Dono da Century Brasil e do Vale Sul Shopping, Wagner Louis de Souza

Para mais informações sobre o conselheiro Wagner Louis de Souza, o blog do Desenvolve Vale fez um pequeno perfil sobre o empresário. É possível ler aqui:

Desenvolve Vale

O Desenvolve Vale é uma plataforma de negócios voltada ao desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Tem como conselheiros algumas das principais lideranças empresariais com atuação na região, dos mais variados setores, que colaboram na organização e execução de uma agenda voltada aos interesses econômicos da comunidade valeparaibana. O Desenvolve Vale tem como missão promover relações empresariais e valorizar a importância dos setores produtivo, industrial e de serviços no desenvolvimento sustentável das cidades, sempre defendendo a ética, os princípios democráticos e a eficiência na gestão pública e privada. O Desenvolve Vale é coordenado por Kiko Sawaya.